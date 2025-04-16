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        Amerika'da gördü, 4 katlı evinin zemin katını 'araç mezarlığı'na dönüştürdü

        BURSA'dayaşayan otomobil tutkunu Mehmet Nail (60), ABD'nin Georgia eyaleti Atlanta kentinde gördüğü araç mezarlığından esinlenerek, 4 katlı evinin zemin katını otomobil mezarlığına dönüştürdü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.04.2025 - 11:40 Güncelleme: 16.04.2025 - 11:45
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        Amerika'da gördü, 4 katlı evinin zemin katını 'araç mezarlığı'na dönüştürdü
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        BURSA'dayaşayan otomobil tutkunu Mehmet Nail (60), ABD'nin Georgia eyaleti Atlanta kentinde gördüğü araç mezarlığından esinlenerek, 4 katlı evinin zemin katını otomobil mezarlığına dönüştürdü. Araç mezarlığında; 2 araç ile bir otomobilin ön, 1 otomobilin arka bölümünün yanı sıra çeşitli araçlara ait koltuk, direksiyon ve yedek parçaları bulunuyor.

        Yenişehir ilçesi Köprühisar Mahallesi'nde 1965 yılında dünyaya gelen Mehmet Nail, küçük yaşlardan itibaren nostaljik eşya biriktirmeye başladı. Aile büyüklerinden ve yakın çevresinden topladığı telefon, kasetçalar, videokaset ve enstrümanları yaşadığı evin bir odasında biriktirmeye başlayan Nail, 19 yaşında üniversite okumak için gittiği ABD'de de koleksiyon merakını sürdürdü. 30 yıl yaşadığı New York'tan 2014 yılında kesin dönüş yapan 2 çocuk babası Mehmet Nail, koltuk, otomobil aksesuarı, ev eşyası ve klasik otomobillerin de aralarında bulunduğu binlerce parça ile Osmangazi ilçesindeki 4 katlı evinde yaşamaya başladı.

        12 KLASİK OTOMOBİL DE KOLEKSİYONDA

        Amerika'dan getirdiği nostaljik eşyaları da koleksiyonuna ekleyen Nail'in oluşturduğu 'nostalji evi'nde, ailesinden hatıra olarak sakladığı eşyaların yanı sıra 1915-1965 yılları arasında üretilen 12 klasik otomobil de bulunuyor. Georgia eyaleti Atlanta kentinde gördüğü araç mezarlığından esinlenen Nail, 4 katlı evinin zemin katını otomobil mezarlığına dönüştürdü. Mehmet Nail, doğduğu yer olan Yenişehir ilçesi Köprühisar Mahallesi'nde hurdaya ayrılmış 2 otomobili ve bazı antika model araçların ön gövde ve arka kısımlarını da evine getirdi. Araç mezarlığında; 2 araç ile bir otomobilin ön, 1 otomobilin arka bölümünün yanı sıra çeşitli araçlara ait koltuk, direksiyon ve yedek parçaları bulunuyor. Görenlerin dikkatini çeken bölümün girişindeki tahta kapıdaysa çok sayı araç farı ve stopu yer alıyor.

        'BURAYI GÖREN HERKES ÇOK ŞAŞIRIYOR'

        Amerika'da seyahati sırasında gezdiği araç mezarlığından çok etkilendiğini, çocukluğundan bu yana da otomobillere karşı aşırı tutkusu olduğu için bunu evine uyarladığını söyleyen Mehmet Nail, "Çocukluk yaşlarımdan bu yana otomobillere karşı aşırı tutku ve sevgim var. Amerika'da çok sayıda araba mezarlığı gezdim. Atlanta'da gördüğüm araç mezarlığı beni çok etkiledi. Nasıl yapabileceğimi düşündüm ve köyde bulunan, kendime ait antika araçlara yedek parça olarak kullandığım 2 otomobili buraya getirdim. Benzerini evimin zemin katına yaptım. Yorulduğum veya canım sıkıldığı zaman buraya geliyorum. Merak edenlere de araç mezarlığımı gezdiriyorum. Burayı gören herkes çok şaşırıyor" dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
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        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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