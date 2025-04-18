Kedinin raylı kanal krikosuna düştüğü an kamerada

Osmangazi ilçesi Beşyol Mahallesi'ndeki bir oto tamircide sırtüstü yatan kedi, dengesini kaybedince raylı kanal krikosuna düştü. O an iş yerinin güvenlik kamerasına yansırken, kedi iş yerindekilerin çabasıyla bulunduğu yerden çıkartıldı.

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