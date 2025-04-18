Sigara isteğine olumsuz yanıt verince saldırıya uğradı; o anlar kamerada

Olay, 16 Nisan gece saatlerinde Osmangazi ilçesi Çarşamba Mahallesi'nde meydana geldi. Kimliği belirsiz 2 kişi, yanına gittikleri M.C.’den sigara istedi. M.C. olumsuz cevap verince, bu kişilerin yumruklu saldırısına uğradı. M.C. koşarak bölgeden uzaklaştı. Şüpheliler, bir süre M.C.’nin peşinden koşarken, yaşananlar bölgedeki bir kişi tarafından cep telefonuyla kayda alındı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.