Bursa'da orman yangını (7)

KARADANMÜDAHALE SÜRÜYOR

Bursa’nın Orhaneli ilçesi Girencik Mahallesi’ndeki orman yangınına müdahale sürüyor. Havanın kararmasıyla birlikte havadan müdahale sona ererken, 9 helikopter ve 2 yangın söndürme uçağı üslerine geri döndü. Yangına, çevre illerden de gelen destek ekiplerle birlikte 404 personel; 33 arazöz, 10 su tankeri, 1 TOMA, 4 iş makinesi ve 124 araç ile müdahale ediyor. AFAD koordinesinde tahliye edilen Girencik Mahallesi’nin çevresinde güvenlik önlemi alan jandarma ekipleri, mahalleye girişlere izin vermiyor. Orhaneli Kaymakamı Muhammed Furkan Tuna, Orhaneli İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Mehmet Sarıoğlu ile AFAD İl Müdürü Mehmet Buldan, söndürme çalışmalarını AFAD Mobil Koordinasyon Merkezi’nden takip ediyor.

KADEMELİ OLARAK ENERJİ AKIŞI SAĞLANIYOR

Öte yandan, UEDAŞ tarafından önlem amaçlı elektrik kesintisinin yapıldığı Orhaneli, Keles, Büyükorhan ve Harmancık ilçelerine ise kademeli olarak enerji akışı sağlanmaya başlandı.