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        Bursa'da orman yangını (7)

        KARADANMÜDAHALE SÜRÜYORBursa'nın Orhaneli ilçesi Girencik Mahallesi'ndeki orman yangınına müdahale sürüyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.06.2025 - 19:56 Güncelleme: 18.06.2025 - 20:00
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        Bursa'da orman yangını (7)
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        KARADANMÜDAHALE SÜRÜYOR

        Bursa’nın Orhaneli ilçesi Girencik Mahallesi’ndeki orman yangınına müdahale sürüyor. Havanın kararmasıyla birlikte havadan müdahale sona ererken, 9 helikopter ve 2 yangın söndürme uçağı üslerine geri döndü. Yangına, çevre illerden de gelen destek ekiplerle birlikte 404 personel; 33 arazöz, 10 su tankeri, 1 TOMA, 4 iş makinesi ve 124 araç ile müdahale ediyor. AFAD koordinesinde tahliye edilen Girencik Mahallesi’nin çevresinde güvenlik önlemi alan jandarma ekipleri, mahalleye girişlere izin vermiyor. Orhaneli Kaymakamı Muhammed Furkan Tuna, Orhaneli İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Mehmet Sarıoğlu ile AFAD İl Müdürü Mehmet Buldan, söndürme çalışmalarını AFAD Mobil Koordinasyon Merkezi’nden takip ediyor.

        KADEMELİ OLARAK ENERJİ AKIŞI SAĞLANIYOR

        Öte yandan, UEDAŞ tarafından önlem amaçlı elektrik kesintisinin yapıldığı Orhaneli, Keles, Büyükorhan ve Harmancık ilçelerine ise kademeli olarak enerji akışı sağlanmaya başlandı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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