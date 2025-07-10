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        Kendisini hortumla ıslatmayı reddeden bahçıvanı darbetti

        BURSA'nın İnegöl ilçesinde serinlemek isteyen Hasan A.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.07.2025 - 13:56 Güncelleme: 10.07.2025 - 14:00
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        Kendisini hortumla ıslatmayı reddeden bahçıvanı darbetti
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        BURSA'nın İnegöl ilçesinde serinlemek isteyen Hasan A. (15), kendisini hortumla ıslatmayı reddeden bahçıvan Mustafa A.'yı (61) darbetti.

        Olay, saat 12.30 sıralarında Yeni Mahalle 1’inci Ertuğrulgazi Caddesi'nde meydana geldi. Site bahçesinde çiçek sulayan Mustafa A.'nın yanına alkollü olduğu öğrenilen Suriye uyruklu Hasan A. geldi. Hasan A., bahçıvan Mustafa A.'dan kendisini hortumla su sıkarak ıslatmasını istedi. Olumsuz yanıt alan Hasan A., Mustafa A.'yı tekme ve yumruklarla darbetti. Yaralanan bahçıvan, İnegöl Devlet Hastanesi'nde tedaviye alınırken, kaçan şüpheli yakalandı.

        Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

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