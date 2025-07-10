Kendisini hortumla ıslatmayı reddeden bahçıvanı darbetti

Olay, saat 12.30 sıralarında Yeni Mahalle 1’inci Ertuğrulgazi Caddesi'nde meydana geldi. Site bahçesinde çiçek sulayan Mustafa A.'nın yanına alkollü olduğu öğrenilen Suriye uyruklu Hasan A. geldi. Hasan A., bahçıvan Mustafa A.'dan kendisini hortumla su sıkarak ıslatmasını istedi. Olumsuz yanıt alan Hasan A., Mustafa A.'yı tekme ve yumruklarla darbetti. Yaralanan bahçıvan, İnegöl Devlet Hastanesi'nde tedaviye alınırken, kaçan şüpheli yakalandı.

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