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        Bursa'da orman yangını (11)

        480HANELİ 3 MAHALLEDE 1765 KİŞİ TAHLİYE EDİLDİBursa Valiliği'nden yapılan açıklamada Gürsu ilçesinin kırsal mahallelerinde devam eden orman yangınları nedeniyle yürütülen tahliye çalışmaları kapsamında; 170 haneli Karahıdır Mahallesi'nden 708, 220 haneli İğdir Mahallesi'nden 600, yangının ilerlediği Osmangazi ilçesindeki 90 haneli Avdancık Mahallesi'nden ise 457 kişi olmak üzere, toplam 480 hanede bin 765 vatandaşın güvenli şekilde tahliye edildiği belirtildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.07.2025 - 03:44 Güncelleme: 27.07.2025 - 03:50
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        Bursa'da orman yangını (11)
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        480HANELİ 3 MAHALLEDE 1765 KİŞİ TAHLİYE EDİLDİ

        Bursa Valiliği’nden yapılan açıklamada Gürsu ilçesinin kırsal mahallelerinde devam eden orman yangınları nedeniyle yürütülen tahliye çalışmaları kapsamında; 170 haneli Karahıdır Mahallesi’nden 708, 220 haneli İğdir Mahallesi’nden 600, yangının ilerlediği Osmangazi ilçesindeki 90 haneli Avdancık Mahallesi’nden ise 457 kişi olmak üzere, toplam 480 hanede bin 765 vatandaşın güvenli şekilde tahliye edildiği belirtildi.

        Açıklamada yangın söndürme çalışmalarının bin 163 personel ve 496 araç ile aralıksız sürdürüldüğü de kaydedildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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