Bursa'da ağaca çarpıp alev alan otomobilin sürücüsü öldü

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BURSA (AA) - Bursa'da, yol kenarındaki ağaca çarparak alev alan otomobilin Kazakistan uyruklu sürücüsü yaşamını yitirdi.



Khaji Murad Fai Riyev'in (29) kullandığı 34 KZ 0777 plakalı otomobil, Orhangazi-İznik Karayolu Keramet Mahallesi Kavşağı yakınlarında, yol kenarındaki ağaca çarptı.

Kaza dolayısıyla otomobilde yangın çıktı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.



İtfaiye ekipleri otomobildeki yangını söndürdü, araçta sıkışan sürücünün hayatını kaybettiği belirlendi.



Sürücünün cesedi savcının incelemesinin ardından Orhangazi Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.



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