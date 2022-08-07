Bursa'da çıkan 2 orman yangını söndürüldü

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BURSA (AA) - Bursa'nın Orhaneli ve Yıldırım ilçelerinde çıkan orman yangınları söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Orhaneli Çınarcık Mahallesi'nde henüz bilinmeyen bir nedenle orman yangını çıktı. Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, 11 dakika içinde yangına müdahale etti.

Ekiplerin, 2 helikopter, 10 arazöz, 1 ilk müdahale aracı, 2 su tankeri, 1 dozer, 3 hizmet aracı olmak üzere toplam 120 personelle müdahale ettiği yangın kısa sürede kontrol altına alındı.

Yıldırım ilçesinde ise Yiğitler Mahallesi OTOSANSİT Doğa Parkı'ndaki ormanlık alanda çıkan yangın, 4 arazöz, 1 su tankeri, 1 ilk müdahale aracı, 1 hizmet aracı, 2 helikopter ve 30 personelin erken müdahalesi sayesinde kısa sürede söndürüldü.

Her iki yangın bölgesinde soğutma çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

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