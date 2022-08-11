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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bursalı imam hatip öğrencileri şehit Eren Bülbül'ü besteyle andı

AA

Bursalı imam hatip öğrencileri şehit Eren Bülbül'ü besteyle andı

BURSA (AA) - İSMAİL ÖZDEMİR - Bursa'da imam hatip lisesi öğrencileri, 5 yıl önce Trabzon'un Maçka ilçesi kırsalında bölücü terör örgütü mensuplarınca şehit edilen Eren Bülbül'ün anısına öğretmenlerinin desteğiyle söz yazarak beste yaptı.

MEB Din Öğretimi Genel Müdürlüğünce imam hatip okullarında program çeşitliliğini artırmak amacıyla iki yıl önce hayata geçirilen Musiki Projesi, Osmangazi ilçesindeki Mihraplı Abdulkadir Can Anadolu İmam Hatip Lisesinde de uygulanıyor.

Bursa Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Türk Dini Musikisi Ana Bilim Dalı ve Büyükşehir Belediyesi Konservatuarı iş birliğinde yürütülen projede yer alan öğrenciler ile okul müdürü Yunus Akkoç, 11 Ağustos 2017'de bölücü terör örgütü mensuplarınca şehit edilen imam hatip lisesi öğrencisi Eren Bülbül (15) anısına güfte yazarak beste yaptı.

Müzik öğretmeni Ömer Köylü ve öğrenciler tarafından bestelenen "İyi ki Eren" adlı eser, şu sözlerden oluşuyor:

"15 yaşında cennete eren / İyi ki varsın, iyi ki Eren / Genç yaşta şehadet gülleri deren / İyi ki varsın, iyi ki Eren.

Sendedir asalet, sende eda / Bu vatan uğruna canın feda / Sana yoldaştır bütün şüheda / İyi ki varsın, iyi ki Eren.

Karanlığı yıktı senin nefesin / Cennetten geliyor şimdi sesin / Ezan dinmesin, bayrak inmesin / İyi ki varsın, iyi ki Eren."

- "Eren'in ailesine de bu bestemizi dinletmeyi istiyoruz"

Okulun Müdür Yardımcısı ve Musiki Projesi Koordinatörü Bekir Çiçek, AA muhabirine, Eren Bülbül'ü anma konusunda öğrencilerden çok talep aldıklarını ve beste için çalışmalara başladıklarını söyledi.

Şehidi yad etmek ve hatırasını yaşatmak adına beste yaptıklarını belirten Çiçek, "Onun şehadetini bütün insanlığa duyurmak adına güzel bir bestemiz oldu. Temennimiz Eren Bülbül gibi gençler yetiştirmek. Eren Bülbül'ün hayatını her okuyan kendinden bir şey bulabilir. Bestenin her satırı Eren Bülbül'ün hayatından ve bizim çocuklarımızın hayatından bir şeyler taşıyor." dedi.

Öğretmen Ömer Köylü de besteyle şehidi andıklarını, öğrencilerinin vatan sevgisini öğrendiğini ve kendilerini beste alanında geliştirdiğini dile getirdi.

Eseri hazırlayıp seslendirenlerden 11. sınıf öğrencisi Mehmet Fatih Canpolat, Eren Bülbül'ün yaşamından çok şey öğrendiklerini ve örnek aldıklarını söyledi.

Vatan için yaşın önemli olmadığını Eren Bülbül'den öğrendiklerini vurgulayan Canpolat, şöyle devam etti:

"Eren Bülbül, hangi yaşta olursak olalım vatanımız ve mukaddesatımız uğruna gerektiğinde canımızı bile verebileceğimizi öğretti. Biz bu topraklar üstünde al bayrağın gölgesinde özgürce yaşayabiliyorsak binlerce şehidimizin sayesinde. Biz şehitlerimizin aziz hatırasına sahip çıkacağız. Vatanını, milletini seven, değerlerimiz uğruna her türlü fedakarlığı yapabilen gençler olarak kendimizi yetiştireceğiz. İnşallah Eren'in ailesine de bu bestemizi dinletmeyi istiyoruz."

Aynı sınıftan Yusuf Ziya Çerkez de Eren Bülbül'ün şehit edildiğinde ortaokulda olduğunu ve onu öğretmenlerinden çok dinlediğini aktardı.

Çerkez, "Güfte için öğretmenlerimizden yardım istedik. Güftemiz ortaya çıktı. Ardından öğretmenlerimizin rehberliğinde bestemizi tamamladık. Umarım Eren Bülbül'ün hatırasına yakışan bir beste olmuştur." diye konuştu.

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