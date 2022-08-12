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Osmangazi Belediyesi işçilerinin maaşlarına zam yapıldı

AA

Osmangazi Belediyesi işçilerinin maaşlarına zam yapıldı

BURSA (AA) - Bursa'da, Osmangazi Belediyesi ile Hak-İş'e bağlı Hizmet-İş Sendikası arasındaki toplu iş sözleşmesi görüşmeleri anlaşmayla sonuçlandı.

2022-2024 yıllarını kapsayan toplu iş sözleşmesinde anlaşmaya varılmasının ardından düzenlenen tören, Osmangazi Belediyesi Personel AŞ'nin yeni hizmet binasında yapıldı. Törende, yeni sözleşme protokolü imzalandı.

Şantiye alanında toplanan işçilere hitap eden Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, çalışanların enflasyon karşısında alım gücünü artırdıklarını söyledi.

Osmangazi'nin Bursa'nın merkezi olduğunu vurgulayan Dündar, dünyanın dört bir yanından Bursa'ya ziyarete gelen turistlerin ilçenin bütün güzelliklerini gördüğünü anlattı.

Bu güzelliklerin, Osmangazi'nin en ücra noktalarında, her karış toprağında gece gündüz çalışılarak akıtılan alın terinin sonucu olduğunu vurgulayan Dündar, "İmzaladığımız yeni sözleşme, mevcut ekonomik şartlarda sizleri ayakta tutacaktır inşallah. Yeni sözleşme ile belediyemizdeki en düşük ücret 9 bin 230 lira oldu. Böylece, haziran ayındaki maaş ile temmuz ayındaki maaş arasında yüzde 100'lük bir zam oranı uygulamış oluyoruz. Allah, almış olduğunuz ücretleri bereketli kılsın, helalinden yemeyi nasip etsin. Hepimize hayırlı olsun." diye konuştu.

Dündar, ayrıca her 6 ayda tüm sosyal haklar dahil enflasyon farkı ve artı 1 puan refah payı verileceğini açıkladı.

Hizmet-İş Sendikası Bursa Şube Başkanı Mustafa Yavuz ise toplu sözleşme sürecindeki tutumu ve işçileri enflasyon karşısında korumasından dolayı Dündar'a teşekkür etti.

Çalışanların emeklerine sahip çıkıldığını belirten Yavuz, "Bizlere bu sevinci yaşatan, 'Benim işçimin yüzü gülerse Osmangazi halkının yüzü güler, benim işçim huzurlu ve mutlu olursa Osmangazi huzurlu ve mutlu olur' diyen başkanımıza çok teşekkür ediyorum." dedi.

Konuşmaların ardından Dündar, belediye işçilerine aşure ikramında bulunarak çalışanlarla hatıra fotoğrafı çektirdi.

İşçiler, törenin ardından davul zurna eşliğinde kutlama yaptı.

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