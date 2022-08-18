Türkiye Pirat Şampiyonası İznik Gölü'nde başladı

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BURSA (AA) - Marmara Bölgesi'nin en büyük gölü olan İznik Gölü'nde, Türkiye Pirat Şampiyonası başladı.

İznik Belediyesi ve Türkiye Yelken Federasyonu Pirat Sınıfı Komitesi ortaklığında gerçekleşen organizasyona, genel klasman, yerli sınıf ve gençler kategorisinde olmak üzere 40 tekne ile 80 sporcu katılımıyla start verildi.

İznik Belediyesi İzzet Peşte Su Sporları Kamp ve Eğitim Merkezi'nde 4 gün sürecek yarışların ardından, 21 Ağustos Pazar günü ödül töreni yapılacak.





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