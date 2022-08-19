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Bursa'da "Asya'dan Anadolu'ya Figürlü Türk Eserleri" fotoğraf sergisi açıldı

AA

Bursa'da "Asya'dan Anadolu'ya Figürlü Türk Eserleri" fotoğraf sergisi açıldı

BURSA (AA) - Bursa'da, 2022 Türk Dünyası Kültür Başkenti etkinlikleri kapsamında "Asya'dan Anadolu'ya Figürlü Türk Eserleri" başlıklı fotoğraf sergisi açıldı.

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünce Bursa Türk-İslam Eserleri Müzesi'nde düzenlenen serginin açılışı, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Süleyman Çelik ile İl Kültür ve Turizm Müdürü Kamil Özer tarafından kurdele kesilerek gerçekleştirildi.

Çelik, açılış programında yaptığı açıklamada, Bursa'nın 2022 Türk Dünyası Kültür Başkenti olmasının ardından bu tür etkinliklerin daha fazla zenginleştiğini söyledi.

Bu eserlerin gün yüzüne çıkarılarak insanlarla buluşturulmasının önemli olduğunu belirten Çelik, "Önümüzdeki günlerde Türk dünyasından gelecek misafirlerimize de sunulması gerçekten Bursa'mız adına çok önemli." dedi.

Özer ise sergide fotoğraflarına yer verilen eserlerin, Orta Asya'da göçebe kültürü şeklinde yaşayan Türklerle, Çin ve Hint kültüründeki Uygur Türklerinin yerleşik hayatının kültür birleşimiyle ortaya çıkan binlerce yıllık birikimin sanata ve kültüre yansıması olduğunu aktardı.

Türklerin kullandıkları eşyalara bu kültüre ait figürlerin işlendiğini anlatan Özer, "Türkler bütün Orta Asya'da ve Anadolu'da bıraktıkları eserlere bu kültürlerini işlemişler. Kullandıkları her türlü malzemede, taş, ahşap, seramik, demir, para, sikke gibi tüm eserlerin üzerine bu figürleri işlemişler. Kullandıkları tüm malzemelerde tekstil de dahil olmak üzere işlemişler." diye konuştu.

Bursa Müze Müdürlüğü envanterindeki Anadolu Selçukluları ve Artuklu Beyliği eserlerine ait 45 fotoğraftan oluşan sergi bir ay açık kalacak.

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