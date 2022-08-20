Azerin, Bursa'da konser verdi

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BURSA (AA) - Bursa Büyükşehir Belediyesi, yaz konserlerinde sanatçı Azerin'i konuk etti.

Hüdavendigar Parkı'nda düzenlenen konser yoğun ilgi gördü.

Bursalı müzikseverler için konserde geniş bir repertuvara yer veren Azerin, "Zeytinyağlı Yiyemem", "Sen Gelmez Oldun" ve "Çırpınırdı Karadeniz" gibi şarkıları seslendirdi.

Konserin sonunda sanatçı Azerin ve orkestrası müzikseverler tarafından uzun süre alkışlandı.



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