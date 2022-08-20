Bursa'da direğe çarparak devrilen hafif ticari araçtaki 4 kişi yaralandı

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BURSA (AA) - Bursa'da hafif ticari aracın aydınlatma direğine çarptıktan sonra devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.

Osmangazi ilçesinde seyreden ve sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 16 JBA 28 plakalı hafif ticari araç, Yakın Çevre Yolu'nda Acemler istikametinden Çevre Yolu Bulvarı'na girişte aydınlatma direğine çarptı.

Çarpmanın etkisiyle devrilen araç, ters döndü. Kazada, sürücü ile araçta bulunan 3 kişi yaralandı.

Yaralılar, kaza yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Çekirge Devlet Hastanesi ile Bursa Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

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