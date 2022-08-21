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"Otomotivin Geleceği Tasarım Yarışması" için son başvuru tarihi 2 Eylül'e uzatıldı

AA

"Otomotivin Geleceği Tasarım Yarışması" için son başvuru tarihi 2 Eylül'e uzatıldı

BURSA (AA) - Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliğinin (OİB) düzenlediği "Otomotivin Geleceği Tasarım Yarışması"na (OGTY) başvurular, gelen yoğun istek üzerine 2 Eylül'e uzatıldı.

Birlikten yapılan açıklamaya göre, OİB'in düzenlediği Otomotivin Geleceği Tasarım Yarışması'na başvurular, yoğun istek üzerine bir hafta uzatıldı.

Yarışmaya başvuracak adaylar, internet üzerinden başvurularını 2 Eylül Cuma günü saat 23.00'e kadar yapabilecek. OİB'in 2012 yılından bu yana Ticaret Bakanlığı desteği ve Türkiye İhracatçılar Meclisi koordinatörlüğünde düzenlediği OGTY, bu yıl "Şarj ve Batarya Teknolojileri" temasıyla 25 Ekim'de Bursa Uludağ Üniversitesinde gerçekleştirilecek.

Türkiye'nin otomotiv endüstrisinde dünyanın önde gelen üretim, Ar-Ge, yenilik ve tasarım merkezi olması vizyonuyla faaliyetlerini sürdüren OİB, bu amaçla pek çok öncü etkinliğe imza atıyor. OİB, Türk otomotiv endüstrisinin en önemli etkinliklerinden biri olan OGTY ile yüksek teknolojiyle üretim ve ihracatta katma değerin artırılmasını, yeni tasarımcıların yetiştirilmesini, üniversite-sanayi iş birliğinin güçlendirilmesini ve özgün ürünlerin dünya pazarlarına sunulmasına katkı sağlanmasını amaçlıyor.

Otomotivin Geleceği Tasarım Yarışması kapsamında geleceğin fikirlerinin, tasarım ve projelerinin sunulacağı ve önemli konuşmacıların katılacağı etkinlikte, ödül töreni de düzenlenecek.

Bu yılki yarışmada dereceye giren finalistlere toplam 500 bin lira nakdi ödül dağıtılacak. Yarışmanın birincisine 140 bin, ikinciye 120 bin, üçüncüye 100 bin, dördüncüye 80 bin ve beşinciye 60 bin lira, ayrıca dereceye giren ilk 5 projeye patent tescil ödülü verilecek.

Dereceye giren projelerin sahipleri, önde gelen sektör profesyonellerinin, tasarımcıların ve akademisyenlerin değerlendirmesi sonucunda İTÜ Çekirdek Kuluçka Programı'nda projelerini olgunlaştırmak için gerekli mentörlük ve eğitimi alacak, ayrıca ofis ve laboratuvar hizmetlerinden yararlanabilme olanağı da yakalayacak.

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