Bursa'da evlerin arasındaki barakada çıkan yangın söndürüldü

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BURSA (AA) - Bursa'da depo olarak kullanılan barakada çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Osmangazi ilçesi Yunuseli Mahallesi 3. Yuva Sokak'ta, evlerin yanında bulunan ve depo olarak kullanılan barakada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken itfaiye ekipleri de alevlere müdahale etti.

Ekiplerin çevredeki binalara sıçramaması için çaba sarf ettiği yangın, yaklaşık bir saatlik çalışmanın ardından söndürüldü.

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