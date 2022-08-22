Bursa'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı

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BURSA (AA) - Bursa'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Gemlik ilçesinde çiftlik, bağ evi ve ormanlık alanlarda yasa dışı kenevir bitkisi ekimi yapıldığı yönünde bilgiler elde eden jandarma ekipleri, belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Ekiplerce, 4 ayrı noktada yapılan aramalarda 1 kilo 872 gram kubar esrar, 1 kilo 591 gram esrarla karışık kıyılmış tütün, 382 kök kenevir, uyuşturucu madde içiminde kullanılan cam aparat, 3 ruhsatsız tabanca, 2 ruhsatsız av tüfeği, bu silahlara ait namlu ve fişekler bulundu.

Ele geçirilen kenevir bitkilerini ektiği tespit edilen şüpheliler M.E. (41) ile A.S. (64) de ekiplerce gözaltına alındı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.E. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, A.S. ise serbest bırakıldı.



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