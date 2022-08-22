Mudanya 4. Kitap Fuarı 3 Eylül'de başlayacak

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BURSA (AA) - Mudanya Belediyesi tarafından düzenlenen Mudanya 4. Kitap Fuarı 3-11 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilecek.

Mudanya Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Mütareke Meydanı'nda bulunan İsmet İnönü Parkı'nda gerçekleştirilecek fuara 62 yayınevi ve 47 akademisyen, gazeteci ve yazar katılacak.

Söyleşilerin yanı sıra belgesel, karikatür ve atölye etkinliklerinin de planlandığı Mudanya 4. Kitap Fuarında "Nazım'ın Servinaz'ı" ile "Karanlıkta Uyananlar" belgeselleri gösterilecek.

Fuarda çocuk ve gençlere yönelik atölye çalışmaları da yer alacak.

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