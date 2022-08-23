GÜNCELLEME - İznik Gölü kıyısındaki sazlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

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BURSA (AA) - Bursa'nın Orhangazi ilçesinde, İznik Gölü kıyısındaki sazlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.



Göle kıyısı bulunan kırsal Çakırlı Mahallesi'nde, sazlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin yaklaşık 2 saatlik çalışması sonucu, 5 dönüme yakın alanda etkili olan yangın kontrol altına alındı. Yanan alanda soğutma çalışmaları sürüyor.

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