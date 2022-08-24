Bursa'da düzenlenecek Atletizm Turkcell Süper Ligi finallerinde 380 sporcu mücadele edecek

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BURSA (AA) - Atletizmde Turkcell Süper Ligi Final Müsabakaları, 15 takımdan 380 sporcunun katılımıyla yarın başlayacak.



Bursa'nın ev sahipliğinde Atıcılar Olimpik Atletizm Pisti'nde gerçekleştirilecek yarışlarda kadınlar ve erkeklerde şampiyon olacak kulüpler, 2023 sezonunda Avrupa Şampiyon Kulüpler Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edecek. Finalleri 7 ve 8. sırada bitirecek kulüpler ise küme düşerek 2023 sezonunda Spor Toto Kulüpler 1. Lig'de yer alacak.

Final müsabakaları 26 Ağustos Cuma günü 19.25'te koşulacak 4x400 metre erkekler yarışıyla tamamlanacak.



Organizasyon öncesi Osmangazi Gençlik Merkezi'nde düzenlenen basın toplantısında konuşan Türkiye Atletizm Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Kadir Doktur, finallerde mücadele edecek takımlara başarı diledi.



Doktur, ligin birinci kademe yarışlarının haziran ayında yine Bursa'da yapıldığını anımsatarak, "Bursa'da düzenlenen yarışmalarda kadınlarda 8, erkeklerde 7 takım mücadele edecek. Kadın ve erkeklerde 15 takımdan yaklaşık 380 sporcu yarışacak." dedi

Müsabakalarda yarışacak sporcular arasında uluslararası birçok başarıya imza atmış atletlerin de bulunacağını belirten Doktur, şunları söyledi:

"Münih 2022 Avrupa Atletizm Şampiyonası'nda 5000 ve 10000 metre branşlarında iki madalya kazanan Yasemin Can, 400 metre engelli branşında bronz madalya kazanan Yasmani Copello Escobar, Dünya Gençler Şampiyonası'nda 400 metre engelli branşında altın madalya kazanan İsmail Nezir, gülle atma branşında gümüş madalya kazanan Pınar Akyol'un yanı sıra yine ENKA Kulübünden Avrupa Gençlik Olimpik Oyunları'nda 400 metrede altın madalya kazanan Edanur Tulum ve 1500 metre branşında altın madalya kazanan Ayça Fidanoğlu yarışacak. Birinci kademe yarışmaları sonrasında kadınlarda, ENKA Kulübü 150 puanla birinci, Fenerbahçe Kulübü 141 puanla ikinci, Beşiktaş Kulübü ise 106 puanla üçüncü durumda. Erkelerde ise ENKA Kulübü 117 puanla birinci, Fenerbahçe Kulübü 115 puanla ikinci ve Galatasaray Kulübü de 93 puanla üçüncü durumda."

Doktur, bu sene atletizm açısından çok önemli bir yıl olduğuna dikkati çekerek, "Bu sene çok yoğun bir şekilde, atletizmde iliklerimize kadar hissettiğimiz bir yıl oldu. İslam Oyunları, Avrupa Gençlik Olimpik Oyunları, Akdeniz Oyunları, ulusal ve uluslararası birçok müsabakaya katıldık. Sporcularımız son derece güzel başarılar elde etti. Hepsini tebrik ediyorum." diye konuştu.

Basın toplantısına katılan genç atletler Edanur Tulum ve İsmail Nezir de ligde yarışacak sporculara başarılar diledi.





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