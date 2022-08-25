Bursa'da sağanak nedeniyle su baskınları meydana geldi

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BURSA (AA) - Bursa'nın İznik ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle bazı evleri su bastı.

İlçeye bağlı kırsal Müşküle Mahallesi'nde etkili olan sağanak nedeniyle dere taşması sonucu yollar kapandı, bazı evlerin bodrum katlarını su bastı.

İhbar üzerine bölgeye jandarma, itfaiye, AFAD ekipleri ve iş makineleri sevk edildi.

Kapanan yollar kepçe yardımıyla açılırken ekipler de evlerdeki suyu tahliye etti.

İznik Kaymakamı Recai Karal ile Belediye Başkanı Kağan Mehmet Usta da bölgeye gelerek incelemelerde bulundu ve Muhtar Atakan Yağcı'dan bilgi aldı.

Ekiplerin bölgedeki çalışması sürüyor.





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