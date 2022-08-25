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Bursa ve çevre illerde Gülşen'in imam hatiplilerle ilgili sözlerine tepki

AA

Bursa ve çevre illerde Gülşen'in imam hatiplilerle ilgili sözlerine tepki

BURSA (AA) - Bursa, Eskişehir, Balıkesir ve Bilecik'te şarkıcı Gülşen'in imam hatip okulları ve mensuplarına yönelik ifadeleri protesto edildi.

ÖNDER İmam Hatipliler Derneğinin 81 ilde düzenlediği etkinlik kapsamında Bursa Adalet Sarayı önünde basın açıklaması yapıldı.

Bursa İmam Hatip Liseleri Mezunları ve Mensupları Derneği Başkanı Kadir Oruç, burada toplanan grup adına yaptığı açıklamada, Gülşen'in konser sırasında imam hatip okullarına, bu okullarda okuyan öğrenci ve öğretmenlere yönelik çirkin itham ve iftiralarda bulunmasının toplumu alenen kin ve düşmanlığa sevk etmek anlamına geldiğini savundu.

Bu sözlerin, bu okulların mensuplarına ve mezunlarına, aynı zamanda toplumun tamamına saygısızlık olduğunu vurgulayan Oruç, "Bu çirkin ithamı ve iftirayı söz konusu sahsın kendisine aynen iade ediyoruz. İmam hatip okullarına ve mensuplarına yönelik bu saygısızlığından dolayı kendisini şiddetle kınıyoruz." ifadesini kullandı.

- Eskişehir

Sarar Kız Anadolu İmam Hatip Lisesinde bir araya gelen Eskişehir İmam Hatip Mezunları Derneği (ESİMDER) üyeleri adına açıklama yapan Dernek Başkan Yardımcısı Nurullah Karakaş, imam hatip okullarının ülkenin eğitim hayatına zenginlik katan ve özgün eğitim modeli olarak geçmişten bugüne kadar milyonlarca öğrenci yetiştiren göz bebeği okullar olduğunu söyledi.

Bu okulların Türkiye'nin gelişmesine katkı sunan, milli birlik ve beraberliği önceleyen, toplumda sevgi, saygı ve hoşgörü ikliminin oluşmasında ciddi katkıları bulunan eğitim kurumları olduğunu anlatan Karakaş şöyle devam etti:

"Bu okullar kurulduğu günden itibaren milletimizin yoğun teveccühüne mazhar olmuş; milletine, devletine ve vatanına aşkla hizmet eden nesiller yetiştirmiştir. İmam hatip okullarından yetişen milyonlarca genç bugün eğitimden kültüre, spordan sanata, siyasetten teknolojiye kadar her alanda göğsümüzü kabartan çalışmalara ve başarılara imza atmaktadır. İmam hatip okullarının mezunları ve mensupları olarak farklı okul türlerine ve bu okullarda okuyan öğrencilerimize yönelik her türlü ayrıştırıcı yaklaşımı çirkin ve tehlikeli görüyoruz. İmam hatip okulları her türlü siyasi ve ideolojik tartışmaların dışında kalarak başarılarıyla gündem olacaktır."

Eğitim Bir-Sen Eskişehir 1 No'lu Şube Başkanı İbrahim Akar ve Memur-Sen Eskişehir Şubesi Kadın Komisyonu Başkanı Şerife Bilik de Gülşen'e tepkilerini dile getirdi.

- Balıkesir

ÖNDER İmam Hatipliler Derneği Balıkesir Şube Başkanı İbrahim Sarı, adliye bahçesindeki basın açıklamasında, yapılan saygısızlığı kınadıklarını belirtti.

Sarı şunları kaydetti:

"Bugün imam hatip okullarımızda okuyan yaklaşık 1,5 milyon öğrenciyi, bu öğrencilerin aileleri ve bu okullardan mezun olanları dikkate aldığımızda 10 milyona yakın bir kitleyi çirkin iddialarla itham etmek toplumun fay hatlarıyla oynamaktır. Bu terbiyesizliği asla sineye çekmeyeceğimizi, hukuk önünde hesap soracağımızı kamuoyuna duyuruyoruz. Toplumumuzu, aile yapımızı ve neslimizi ifsat etmeyi kendisine vazife bilen bu saygısız şahıs için tüm imam hatip okulu mezunlarını ve mensuplarını, halkımızı hukuk önünde hesap sormaya davet ediyoruz."

Dernek mensupları, açıklamanın ardından Cumhuriyet Başsavcılığına giderek şarkıcı Gülşen hakkında suç duyurusunda bulundu.

Basın açıklamasına AK Parti Balıkesir Milletvekilleri Mustafa Canbey ve Belgin Uygur, Memur-Sen Balıkesir Şube Başkanı Ahmet Gür, AK Parti İl Başkan Vekili Vahdettin Çiftçi, Yeniden Refah Partisi İl Başkanı Fatih İnceboy, Altıeylül Belediye Başkan Yardımcısı Feyyaz Çiftçi, AK Parti Karesi İlçe Başkanı Yusuf Hocaoğlu ile bazı STK'lerin yöneticileri ve üyeleri katıldı.

- Bilecik

Bilecik İmam Hatip Lisesi Mezunları ve Mensupları Derneğinin üyeleri, şarkıcı Gülşen'in imam hatiplilerle ilgili ifadeleri üzerine Bilecik Adliyesi'ne gelerek suç duyurusunda bulundu.

Adliye önünde grup adına basın açıklaması yapan Dernek Başkanı Halis Çelik, söz konusu okullarının mezunları ve mensupları olarak farklı okul türlerine ve bu okullarda okuyan öğrencilere yönelik her türlü ayrıştırıcı yaklaşımı çirkin ve tehlikeli gördüklerini bildirdi.

Çelik, "İmam hatip okulları her türlü siyasi ve ideolojik tartışmaların dışında kalarak başarılarıyla gündem olacaktır. Ancak zaman zaman kendi çıkarları için suni gündem oluşturmak isteyen, bu okullara ve mensuplarına saldırarak hakaret ederek içlerindeki ön yargıyı, kini ve nefreti dışa vuran zavallı kişiliklere de üzülerek şahit oluyoruz." ifadesine yer verdi.

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