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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bursa'da binanın onuncu katında çıkan yangında bir daire zarar gördü

AA

Bursa'da binanın onuncu katında çıkan yangında bir daire zarar gördü

BURSA (AA) - Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesinde, 23 katlı binanın 10. katında çıkan yangında bir daire tamamen yandı.

Alınan bilgiye göre, Doğanbey Mahallesi Kiremitçi Caddesi'nde TOKİ Konutları'ndaki bir dairede, ilk belirlemelere göre buzdolabının kablolarının tutuşması sonucu yangın çıktı.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve arama kurtarma ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin yangına müdahale ettiği sırada, içinde kimsenin bulunmadığı daire tamamen yandı.

Ekipler, güvenlik gerekçesiyle binada yaşayanları tahliye etti. Biriken duman nedeniyle binada oturanlar bir süre evlerine giremedi.

Yangın nedeniyle paniğe kapılan bazı vatandaşlara, sağlık ekipleri olay yerinde müdahalede bulundu.

Yangında, dumandan etkilenen ya da yaralanan kimsenin olmadığı öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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