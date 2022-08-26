Kestel'de tarlaya savrulan otomobilin sürücüsü yaralandı

İlk Çağ Nasıl Başladı ve Ne Zaman Bitti?

Gülşen İmam Hatipliler için ne söyledi?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

BURSA (AA) - Bursa'nın Kestel ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.

Berk Aktaşçay (35) yönetimindeki 16 AVY 919 plakalı otomobil, Bursa-Ankara kara yolu Babasultan mevkisinde kontrolden çıkarak yolun sağındaki tarlaya savruldu.

Kazada, araçta sıkışarak yaralanan sürücü için bölgeye itfaiye, jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Hayati tehlikesi bulunmayan sürücü, itfaiye görevlilerince sıkıştığı yerden kurtarılarak İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.