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Sanayiye kalifiye iş gücü yetiştiren vakıf "katmanlı üretim" eğitimine odaklandı

AA

Sanayiye kalifiye iş gücü yetiştiren vakıf "katmanlı üretim" eğitimine odaklandı

BURSA (AA) - CEM ŞAN - Bursa'da 34 yıldır faaliyet gösteren Coşkunöz Eğitim Vakfı (CEV), hizmete sunduğu Katmanlı Üretim Eğitim ve Deneyim Merkezi (KÜME) ile sanayinin dijital dönüşümle her geçen gün ihtiyacının daha fazla arttığı, üç boyutlu yazıcı kullanabilen, katmanlı üretim mantığıyla düşünebilen nitelikli iş gücüne katkı sağlamayı hedefliyor.

Bursa Organize Sanayi Bölgesi'nde yer alan CEV, kalifiye ve ara eleman yetiştirilmesi konusunda örnek çalışmalar yapıyor.

Uygulamalı eğitim programları ve sosyal projeler de hayata geçiren Vakıf, burs programıyla sağladığı eğitim desteğinin yanı sıra yenilikçi eğitim modelleriyle istihdama destek oluyor. Vakıf, uyguladığı Eklemeli İmalat Diploma Programı'nın yanı sıra mesleki belgelendirme, kaynakçılık, otomasyon, üretim ve CNC, yalın üretim, yeni nesil iş güvenliği eğitimleri veriyor.

CEV'in kurulduğu 1988'den bu yana İŞKUR ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile imzaladığı protokoller doğrultusunda düzenlendiği eğitimlere 21 bin 940 kişi Milli Eğitim Bakanlığı onaylı belge sahibi oldu, 8 bin 845 öğretmen hizmet içi eğitim aldı. Ayrıca 484 mezuna, 954 kişiye mesleki gelişim eğitimi verildi. Vakfın eğitim ve burs imkanlarından 34 yılda 34 bin 129 kişi faydalandı.

Vakıf, hizmete aldığı teknolojik ürünlerle donatılmış KÜME ile Türkiye'nin "Milli Teknoloji, Güçlü Sanayi" vizyonuyla geleceğin teknolojisi katmanlı üretime odaklanıyor.

Temelini üç boyutlu yazıcıların oluşturduğu katmanlı üretim teknolojisi, endüstrinin ürün ihtiyacına yönelik eski yöntemlerin aksine dijital, pratik ve dayanıklı çözümler sunuyor. Hızlı prototipleme özelliğiyle öne çıkan katmanlı üretimde, yazılım programları veya üç boyutlu nesne tarayıcıları kullanarak üretim gerçekleştiriliyor.

CEV, KÜME ile katmanlı üretimle ilgilenen tüm öğrenci, çalışan, uzman ve akademisyenlere eğitim ve deneyim imkanı sağlıyor. Eğitimlerin ücretsiz verildiği merkezde 2022 yılında toplam 150 kişilik KÜME eğitimleri tamamlandı. Bu eğitimler sayesinde Türkiye'deki katmanlı üretim uzmanlarına global ölçekte geçerliliği olan diploma programlarıyla sanayiye yetkin insan gücü kazandırılması amaçlanıyor.

​​​​​​​- "Katmanlı üretim geleceğin üretim yöntemi"

CEV Müdürü Bige Tınmazsoy Susuzlu, AA muhabirine, Vakıf bünyesinde açtıkları KÜME'nin Türkiye'de ilk ve tek hem eğitim hem de tecrübe imkanı sunan merkez olduğunu söyledi.

Merkezin kapılarının lise ve üniversite öğrencileri, akademisyenler, bu alanda eğitim verecek eğiticiler ve yeni üretim teknolojilerini öğrenmek isteyen herkese açık olduğunu belirten Susuzlu, 4 farklı katmanlı üretim teknolojisinde filament, reçine ve çelik-titanyum malzemeleri odaklı eğitimler verildiğini bildirdi.

KÜME'de katmanlı üretime yönelik eğitimlerin yanı sıra Avrupa Birliği (AB) onaylı 180-200 saatlik diploma programının uygulandığını ifade eden Susuzlu, bu eğitimde görev alacak eğitimcilerin katmanlı üretim teknolojileri hakkında ulusal ve uluslararası projelerde yer alan ve bu konulara liderlik etmiş akademisyenlerden oluştuğunu vurguladı.

Susuzlu, kurumlara yönelik de hem polimer hem çelik titanyum teknolojisiyle katmanlı üretim eğitimleri verildiğini dile getirerek, "Kursiyerler, öğrenciler ya da şirket temsilcileri buraya gelip ürünleri deneyimleyebiliyorlar. Geleceğin üretim yöntemi ve her geçen gün hayatımıza daha fazla giriyor." dedi.

- Üç üniversitenin desteğiyle katmanlı üretim müfredat çalışması yapılacak

Özellikle savunma ve havacılık sektöründe hız kazanan ve diğer sektörlere de giriş yapan üç boyutlu yazıcılarla prototipleme gibi çalışmaların bütün sektörlerde arttığına dikkati çeken Susuzlu, "Katmanlı üretim, Türkiye'nin de dönüşüm yol haritasında olan bir konu. Böylelikle verdiğimiz eğitimlerle katmanlı üretimin Türkiye'de daha çok yayılması için bir fayda sağlamaya çalışıyoruz." diye konuştu.

Susuzlu, KÜME'de yabancı üniversitelerin katılımıyla uluslararası geçerliliği olan müfredat hazırlayacaklarını ifade etti.

Bu çalışmanın detaylarına değinen Susuzlu, şunları kaydetti:

"Bologna Üniversitesi, Madrid Politeknik Üniversitesi ve Gazi Üniversitesinden hocalarımızın da olduğu, Bursa Valiliğinin himayesinde katmanlı üretim alanında Avrupa çapında müfredat hazırlama projemiz de 30 ay sürecek. Yeni bir gelişme. Bizim için çok önemli bir ortaklık. Birden fazla ülkeden uzmanlar ve akademisyenler katmanlı üretimle ilgili bir müfredat çalışması yapacak. İnşallah ülkemize hediye edeceğiz böyle bir müfredatı. Yurt dışında çok pahalı bir eğitim bu. O yüzden yerlileştirilmesi çok önemli. Müfredat tüm AB’de de kullanılabilecek. Hem bir online tarafı olacak hem de bunu kamuya, tüm topluma açık hale getireceğiz. Yani açık kaynak bir eğitim olacak. İnsanlar da istifade edebilecek. Vakıf olarak bütün amacımız mümkün mertebe finansal zorluk yaşayan bireylerin mesleklerinde bir adım öne çıkabilmeleri ve iş bulabilmeleri için ücretsiz fayda sağlamak."​​

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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