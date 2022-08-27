Arama kurtarma gemisi "TCSG Güven" Mudanya'da ziyarete açıldı

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BURSA (AA) - Sahil Güvenlik Komutanlığına ait 4 büyük arama kurtarma gemisinden biri olan TCSG Güven, Bursa'nın Mudanya ilçesinde ziyarete açıldı.



BUDO İskelesi'nde demirleyen 88,60 metre uzunluk ve 12,20 metre genişliğindeki gemiye gelen ziyaretçiler, rehber eşliğinde gezdi.



Mudanya Kaymakamı Ayhan Terzi de Sahil Güvenlik Güney Marmara Grup Komutanı Yarbay Umut Yavaş refakatinde gemiyi gezerek bilgi aldı.



Gemi, ziyaret süresi boyunca ilçe halkı ve ziyaretçilerden büyük ilgi gördü.

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