Bursa'da tur otobüsü devrildi: Ölü ve yaralılar var

"Tehlikeli olsa da aracın içine kadar girdim"

Gülşen İmam Hatipliler için ne söyledi?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

BURSA (AA) - Türkiye 20 Yaş Altı Atletizm Ligi Final Kademesi yarışları, Bursa'da başladı.

Atıcılar Olimpik Atletizm Pisti'nde düzenlenen organizasyonun ilk gününde tüm branşlarda müsabakalar yapılıyor.

Yarışlar sırasında genç atletler, derece elde etmek için mücadele ediyor. Galatasaraylı atlet Anthony George Smith, 100 metre yarışında 10.35 saniyelik derecesiyle, daha önce Umut Uysal'a ait gençler açık saha Türkiye rekorunu kırdı.



Müsabakalar, yarın yapılacak yarışlarla sona erecek.



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.