Bursa'da devrilen minibüsün sürücüsü yaralandı

Bursa'da tur otobüsü devrildi: Ölü ve yaralılar var

"Tehlikeli olsa da aracın içine kadar girdim"

Gülşen İmam Hatipliler için ne söyledi?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

BURSA (AA) - Bursa'nın Yıldırım ilçesinde devrilen servis aracının sürücüsü yaralandı.

Burhan Yıldırım (25) idaresindeki 16 S 4643 plakalı minibüs, Hacivat Mahallesi Ankara Yolu Caddesi'nde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyere çarparak devrildi.



İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Servis, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralanan Yıldırım, sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Minibüsün tekerlekleri ve bazı parçalarının etrafa saçılmasıyla kısmen kapanan yolda trafik yoğunluğu oluştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.