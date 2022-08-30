Büyük Zafer'in 100. yılı kutlanıyor

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BURSA (AA) - Bursa'nın Mudanya ilçesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla kutlama etkinlikleri düzenlendi.

Mudanya İskele Meydanı'nda saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan kutlamalar, kaymakamlık binasında tebrik kabulüyle devam etti.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ait "TCG Akın" kurtarma ve yedekleme gemisinin ziyaret edilmesiyle program tamamlandı.

Törene, Mudanya Kaymakamı Ayhan Terzi, Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, Cumhuriyet Başsavcısı Okan Kurtaran, İlçe Emniyet Müdürü Abdullah Tomar, İlçe Jandarma Komutanı Ercan Yavuz, Sahil Güvenlik Güney Marmara Grup Komutanı Umut Yavaş, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşlarının yöneticileri ve vatandaşlar katıldı.



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