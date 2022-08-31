GÜNCELLEME 2 - Bursa'da sağanak nedeniyle otobüs terminalinin çatısında çökme meydana geldi

Bursa'da tur otobüsü devrildi: Ölü ve yaralılar var

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BURSA (AA) - Bursa'da kuvvetli yağış, hayatı olumsuz etkiledi.

Bursa Şehirlerarası Otobüs Terminali'nin çatı kısmının bir bölümünde kuvvetli yağış nedeniyle çökme meydana geldi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, AFAD ekipleri sevk edildi.

Terminalde bulunan park halindeki bazı araçlarda maddi hasar oluşurken, yaralının olmadığı bildirildi.

- Çöken çatının altında kalan taksinin sürücüsü yara almadan kurtuldu

Öte yandan, terminalin çöken çatısının altında kalan taksiden yara almadan çıkan sürücü Musa Şeker, AA muhabirine, terminale getirdiği müşterisi araçtan inerken olayın yaşandığını söyledi.

Müşterisinin bagajlarını indirdikten sonra kendisi sürücü koltuğundayken gürültü duyduğunu aktaran Şeker, şöyle konuştu:

"Bagajı boşaltmak için geri geri yanaşmıştım. Tam o esnada bagajı boşalttım, ücretimi aldım, bagajı kapattı, tam o esnada çatı aşırı suyla beraber çöktü. Ben çıkmış olsaydım altında 2-3 kişi kalacaktı. Aşırı sudan oldu çökme, şimşekten değil. Araba şu an su içinde. Ben patırtıyı duyunca direk koltuğa uzandım. O patırtı geçince de sağ kapıdan çıktım. Yaralı yoktu olay yerinde."

Kent merkezinde kuvvetli, gök gürültülü sağanak nedeniyle ağaçlar devrildi, bazı ev ve iş yerlerinin bodrum katlarını su bastı.

- Kentin çeşitli yerlerinde sel nedeniyle hasarlar oluştu

Yağış nedeniyle Kent Meydanı, İstanbul Caddesi ve Ankara Yolu Caddesi'nde trafik yoğunluğu görülürken, yollardaki su birikintileri sebebiyle sürücüler güçlükle ilerledi.

Ayrıca Mudanya ilçesindeki bazı mahallelerde sağanak nedeniyle sel meydana geldi. Halitpaşa Mahallesi Değirmendere Caddesi üzerinde bulunan araçlar, banklar, saksılar ve çeşitli malzemeler suda sürüklendi.

İlçedeki bazı bölgelerde de sel suları hasara yol açtı. Olay yerinde ekiplerin çalışmaları sürüyor.

Ayrıca Osmangazi ilçesindeki kırsal Karabalçık Mahallesinde de sel ve taşkın etkili oldu. Selde 2 evi ve tarım arazilerini su bastı. Bazı araçlar da suda sürüklendi.

Gemlik'in Balıkpazarı Mahallesinde ise, sahil bölgelerinde biriken sular sürücülere zor anlar yaşattı.

Bursa-Eskişehir kara yolu üzerindeki Mezitler mevkisinde ise şiddetli yağış nedeniyle su birikintileri oluştu. Sürücüler bu yolda ilerlemekte güçlük yaşadı.





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