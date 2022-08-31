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GÜNCELLEME 3 - Sağanaktan etkilenen Mudanya'da hasar tespit çalışmaları başlatıldı

AA

GÜNCELLEME 3 - Sağanaktan etkilenen Mudanya'da hasar tespit çalışmaları başlatıldı

BURSA (AA) - Bursa'da kuvvetli yağış, hayatı olumsuz etkiledi.

Bursa Şehirlerarası Otobüs Terminali'nin çatı kısmının bir bölümünde kuvvetli yağış nedeniyle çökme meydana geldi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, AFAD ekipleri sevk edildi.

Terminalde bulunan park halindeki bazı araçlarda hasar oluşurken, yaralının olmadığı bildirildi.

- Çöken çatının altında kalan taksinin sürücüsü yara almadan kurtuldu

Öte yandan, terminalin çöken çatısının altında kalan taksiden yara almadan çıkan sürücü Musa Şeker, AA muhabirine, terminale getirdiği müşterisi araçtan inerken olayın yaşandığını söyledi.

Müşterisinin bagajlarını indirdikten sonra kendisi sürücü koltuğundayken gürültü duyduğunu aktaran Şeker, şöyle konuştu:

"Bagajı boşaltmak için geri geri yanaşmıştım. Tam o esnada bagajı boşalttım, ücretimi aldım, bagajı kapattı, tam o esnada çatı aşırı suyla beraber çöktü. Ben çıkmış olsaydım altında 2-3 kişi kalacaktı. Aşırı sudan oldu çökme, şimşekten değil. Araba şu an su içinde. Ben patırtıyı duyunca direk koltuğa uzandım. O patırtı geçince de sağ kapıdan çıktım. Yaralı yoktu olay yerinde."

Kent merkezinde kuvvetli, gök gürültülü sağanak nedeniyle ağaçlar devrildi, bazı ev ve iş yerlerinin bodrum katlarını su bastı.

- Kentin çeşitli yerlerinde sel nedeniyle hasarlar oluştu

Yağış nedeniyle Kent Meydanı, İstanbul Caddesi ve Ankara Yolu Caddesi'nde trafik yoğunluğu görülürken, yollardaki su birikintileri sebebiyle sürücüler güçlükle ilerledi.

Ayrıca Mudanya ilçesindeki bazı mahallelerde sağanak nedeniyle sel meydana geldi. Halitpaşa Mahallesi Değirmendere Caddesi'nde bulunan araçlar, banklar, saksılar ve çeşitli malzemeler suda sürüklendi.

İlçedeki bazı bölgelerde de sel suları hasara yol açtı. Olay yerinde ekiplerin çalışmaları sürüyor.

Ayrıca Osmangazi ilçesindeki kırsal Karabalçık Mahallesinde de sel ve taşkın etkili oldu. Selde 2 evi ve tarım arazilerini su bastı. Bazı araçlar da suda sürüklendi.

Gemlik'in Balıkpazarı Mahallesinde ise, sahil bölgelerinde biriken sular sürücülere zor anlar yaşattı.

Bursa-Eskişehir kara yolu üzerindeki Mezitler mevkisinde ise şiddetli yağış nedeniyle su birikintileri oluştu. Sürücüler bu yolda ilerlemekte güçlük yaşadı.

- "Herhangi bir can kaybımız yok"

Bursa Valisi Yakup Canbolat ve Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Mudanya'da yağıştan etkilenen mahallelerde inceleme yaptı.

İnceleme sonrası açıklama yapan Vali Canbolat, yoğun ve etkili yağış sonrası iş yerlerinde, evlerde hasarlar ve su baskınları oluştuğunu söyledi.

Taşan yağmur suları nedeniyle sokakların bazılarının kapandığını belirten Canbolat, "Şuna şükrediyoruz ki herhangi bir can kaybımız yok. İlk dakikadan itibaren de valilik olarak, AFAD olarak, Büyükşehir Belediye Başkanlığımız ve diğer ekiplerimizin tamamı kaymakamımız olaya müdahil konumdayız. Ekiplerimizle seferber olduk." dedi.

Hasar tespit ve temizlik çalışmalarına başlandığını dile getiren Vali Canbolat, sabaha kadar çalışıp sokaklarda sel görüntüsünü temizleyeceklerini de kaydetti.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ise can kaybı olmadığı için mutlu olduklarını aktararak, 13 ilçeden ihbar aldıklarını söyledi.

Ekiplerin çalışarak Mudanya'da hayatı normale döndürmek için uğraş verdiğini belirten Aktaş, "Sabaha kadar ekipler çalışacak burada yani Allah'ın izniyle hayatın normale döndürmeye çalışacağız. Kronik olan birkaç sorun var özellikle yukarıdaki dereyle alakalı onun da en kısa zamanda bertarafıyla ilgili çalışma yapacağız. Gerçekten son otuz yılın belki de en büyük yağışı. Anormal bir yağış ve uzun süreli bir yağış seyretti." diye konuştu.

Aktaş, AFAD, DSi, Büyükşehir Belediyesi ekipleri olmak üzere birçok kurumun Mudanya'da gece boyunca da çalışacağını ifade etti.

Mudanya Belediyesi'nden yapılan açıklamada ise selden etkilenen bölgelerde ilçe belediye ekiplerinin çalışma gerçekleştirdiği kaydedildi.

Diğer yandan Yenişehir ilçesinde de fırtına ve yağış nedeniyle çınar ağacı yola devrildi. Olayda can kaybı ve yaralı olmazken, bir motosiklet zarar gördü.


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