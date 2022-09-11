MHP'nin Bursa mitingi

BURSA (AA) - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Uçurum kenarlarında oyalanma arayışında değiliz. Meçhul ve müphem bir istikametin kulvarına sürüklenme niyetinde değiliz. Hele hele Türkiye'nin zillete düşmesine katiyen tahammül edecek değiliz. Bu nedenle adayımız belli, kararımız nettir. Nitekim cumhurbaşkanı adayımız Recep Tayyip Erdoğan'dır." dedi.

Bahçeli, Gökdere Meydanı'nda partisince düzenlenen "2023'e Doğru: Aday Belli, Karar Net" başlıklı açık hava toplantısında yaptığı konuşmada, kalbi Türkiye sevdasıyla çarpan herkesi özlemle kucakladığını ve tarih kenti, ecdat yadigarı Bursa'yı çok sevdiklerini söyledi.

Türk milletini başlarının tacı, gözlerinin nuru, gönüllerini suru olarak gördüklerini belirten Bahçeli, "Biz Türk vatanını can emanetimizden daha ileri sayıyoruz. Duruşunuz dosta güven, düşmana korku salıyor. Şuurunuz istikbalin kör noktalarına ışıklar saçıyor. Ne mutlu sizlere ki iradeniz Uludağ'ın zirvelerini andırıyor. Ne mutlu sizlere ki itibarınız ve iddialarınız 696 yıllık bir maziyle anıtlaşıyor. Tarihin dili olsa da konuşsa, şakır şakır Bursa'yı anlatsa. Kuruluşumuzun şöhretidir Bursa, kutlu fetihlerimizin saçak saçak serpildiği diyardır Bursa. Biz kahramanlıkla ve kardeşlikle geçen Türk-İslam asırlarının canlı şahidi yeşil Bursa'dan razıyız, Allah da razı olsun." diye konuştu.

Bahçeli, 4 Eylül'de Sivas'taki açık hava toplantılarının iyi geçtiğini ifade etti.

Gelecek yıl yapılacak Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Genel Seçimleri'nin ilk açık hava toplantısını Sivas'ta gerçekleştirdiklerini, siyasi kampanya döneminin meşalesini bu şehirden yaktıklarını dile getiren Bahçeli, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Huzurlarınızda Sivaslı kardeşlerimize, Amasyalı kardeşlerimize, Tokatlı kardeşlerimize, Çorumlu kardeşlerimize, Yozgatlı kardeşlerimize müteşekkir olduğumu ifade ediyorum. Geride kalan günlerde Sivas açık hava toplantımızı aklı eren de ermeyen de bilen de bilmeyen de iyi niyetli olan da olmayan da devamlı konuştu, tartıştı. Bu ne ki daha bir şey görmediler. Allah'ın izniyle, milletimizin takdiriyle gördükleri, göreceklerinin yanında devede kulak kalacak. Turpun büyüğünün heybede olduğuna 2023 yılında mecburen tanık olacaklar. İlk açık hava toplantımızdan sonra zillete düşen odakları korku dağları sardı. Türkiye'ye diş bileyen mihraklar kabusla tanıştı. Sokak röportajlarıyla Cumhur İttifakı'nı kötüleyip zillete methiye düzenler, sosyal medya kanalıyla algı düzenekleri kuranlar küçük dillerini yuttular. Türkiye'nin kendilerinden ibaret olmadığını çok açık idrak etmek zorunda kaldılar. Sadece kimyaları değil, matematikleri de bozuldu, bütün hesapları ters yüz oldu."

- "Zafer sabredenlerin ve inananların sadık yaridir"

Milliyetçi Hareket Partisini küçümseme ve küçük görme yanlışına düşenler olduğunu anlatan Bahçeli, "Soytarılara diyorum ki cesaretiniz varsa Sivas’tan sonra gelin de Bursa’ya bir bakın." ifadesini kullandı.

Anket şirketlerini eleştiren MHP Genel Başkanı Bahçeli, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Ey parayı verenin düdüğünü çalan kiralık anket şirketleri, biz sizin ederinizi de ciğerinizi de cibilliyetinizi de ciddiyetsizliğinizi de çok iyi biliriz. Bizim anketlerimiz maaşa bağlanmış paragöz kamuoyu araştırma şirketleri değil, Bursa'dır, Balıkesir'dir, Çanakkale'dir, Bilecik'tir, Yalova'dır, A'dan Z'ye büyük Türk milletidir. Türkiye düşmanlarına piyonluk yapan bir avuç devşirme istedi diye ülkülerimizin kubbesi asla devrilemez. Hep dedim, yine diyorum; iman varsa imkan vardır, irade varsa ihanet tutunamayacaktır. Millet varsa ümit vardır, ülke vardır, parlak bir istikbal hepimize kucağını açmıştır. Zafer sabredenlerin ve inananların sadık yaridir."

Bahçeli, miting alanında toplananlara, "Vatana sahip çıkacak mısınız, bayrağa sahip çıkacak mısınız, Türkiye'ye sahip çıkacak mısınız, hakkınıza, haysiyetinize, hukukunuza sahip çıkacak mısınız?" diye sorarak, "Evet." cevabı aldı.

Birlikte her zorluğu aşmaya muktedir olduklarını belirten Bahçeli, "Kim hangi oyunu oynarsa oynasın, kim hangi tuzağı kurarsa kursun, ayrılmayacağız, ayrışmayacağız, aramızda ayrık otu barındırmayacağız, bihakkın saflarımızı sıkı tutacağız, el ele, gönül gönüle Kızılelmaya doğru ilerleyeceğiz. Yılmayacağız, yıkılmayacağız, yıktırmayacağız, mutlaka başaracağız. Taviz vermeyeceğiz, teslim olmayacağız, tembellik gösteremeyeceğiz, mutlaka kazanacağız. Cumhuriyet’in 100'üncü yıl dönümünde cumhurun muhteşem zaferine hep birlikte omuz vereceğiz." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı adaylarının belli, kararlarının net olduğunu aktaran Bahçeli, şunları kaydetti:

"Sözümüz sözdür değerli adayımızın da kararımızın da sonuna kadar arkasındayız. Bulanık sularda balık avlama merakında değiliz. Uçurum kenarlarında oyalanma arayışında değiliz. Meçhul ve müphem bir istikametin kulvarına sürüklenme niyetinde değiliz. Hele hele Türkiye’nin zillete düşmesine katiyen tahammül edecek değiliz. Bu nedenle adayımız belli, kararımız nettir. Nitekim cumhurbaşkanı adayımız Recep Tayyip Erdoğan'dır."

(Sürecek)

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.