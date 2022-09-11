MHP'nin Bursa mitingi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

MHP'nin Bursa mitingi

AA

MHP'nin Bursa mitingi

BURSA (AA) - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Şayet son 4 yıllık sürede parlamenter sistem hakim olsaydı, yıkılan hükümetler, erken seçimler, istikrarsızlık ve huzursuzluk öne çıkar, maalesef kaybolan yıllara yenileri ilave edilmiş olurdu." dedi.

Bahçeli, Gökdere Meydanı'nda partisince düzenlenen "2023'e Doğru: Aday Belli, Karar Net" başlıklı açık hava toplantısında yaptığı konuşmada, parlamenter sistemin, sorun çözme kabiliyetini yitirdiğini söyledi.

15 Temmuz FETÖ darbe teşebbüsünün parlamenter sistemin iflasını belgelediğini ifade eden Bahçeli, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türk milleti ve Türk devleti yeni bir yönetim reformuna acilen ihtiyaç duymuştur. Bu ihtiyaç da geniş katılımlı, demokratik ve adil bir çerçevede milli iradenin takdir ve teveccühüyle karşılanmıştır. 9 Temmuz 2018'den bugüne kadar Türkiye, devamlı ve artan ölçekte operasyonlara, siyasi, ekonomik ve diplomatik saldırılara maruz kalmıştır. Şayet son 4 yıllık sürede parlamenter sistem hakim olsaydı, yıkılan hükümetler, erken seçimler, istikrarsızlık ve huzursuzluk öne çıkar, maalesef kaybolan yıllara yenileri ilave edilmiş olurdu. Dahası terörle mücadele bu kadar yüksek bir kararlılıkla yapılamaz, Kovid-19 salgınıyla tesirli mücadele edilemez, dış baskılara, dış dayatmalara, kanlı provokasyonlara ve pek çok sıkıntıya bu derecede direnç gösterilemezdi."

Parlamenter sistemde devlet hayatında yetki ve sorumluluk karmaşasının egemen olduğunu, hükümetin bunalımlarından millete hizmete bir türlü sıranın gelmediğini dile getiren Bahçeli, Cumhur İttifakı olarak milletten aldıkları güçle bu olumsuz tabloya neşter vurduklarını kaydetti.

Bahçeli, yönetim sisteminde kalıcı ve köklü bir reform yaptıklarını anlatarak, "Siyasi istikrarı kurumsallaştırdık, devlet ve millet dayanışmasını üst bir seviyede güncelledik, daha da kuvvetlendirdik. Bu milli kazanımın, bu demokrasi başarısının neresi ucubedir? Neresinde tek adamlığın lekesi bulunmaktadır? Parlamenter sistemin krizlerinden beslenenler, kargaşaya ve karanlığa umut bağlayanlar hiç mi utanmıyor? Hiç mi sıkılmıyor? Hiç mi vicdan sızısı çekmiyor?" ifadesini kullandı.

- Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile sağlanan kazanımlar

Devlet Bahçeli, millete ölümü gösterip sıtmaya razı etmeye çalışanların tek amacının, yıkmak, yakmak, kırmak, tahrip etmek ve temellere dinamit koymak olduğunun ifade ederek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Fakat başaramayacaklar, Türkiye'yi asla geçemeyecekler, cumhurun iradesini yenemeyecekler. Mühürlü kalpler şimdi kulaklarını kabartıp bizi dinlesinler, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile ve son 4 yıllık zaman diliminde özetle şunlar gerçekleşmiştir. Öncelikle, Türkiye kategorik ve kesintisiz diriliş ve yükseliş azmi gösterdi. Egemenlik haklarımıza, milli bekamıza ve milli çıkarlarımıza korkusuzca sahip çıkıldı. Bölücü terörün başı ezildi, yurt içinde ve sınır ötesinde müstesna sonuçlar alındı. Rahmetle ve saygıyla andığımız şehitlerimizin kanı yerde bırakılmadı. Nerede bir mazlum varsa, nerede hakkı yenmiş bir masum bulunuyorsa, nerede barış ve huzura susamış mağdur görülmüşse Türkiye orada yerini aldı. Kıbrıs'ta eşit ve egemen iki devletli bir çözüm iklimi yeşerdi. 46 yıldır kapalı kalan Maraş açıldı, doğal olarak dünya ayağa kalktı. Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi açıldı; husumet cephesi adeta kudurdu."

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile yollar, köprüler, camiler yapıldığını, "zillet"in keyfinin kaçtığını, dengesi bozulduğunu vurgulayan Bahçeli, şöyle devam etti:

"28 yıl sonra Karabağ esaret ve işgalden kurtarıldı, Türklük bahtiyarlık yaşadı. Libya'yla imzalanan anlaşmayla Doğu Akdeniz’de Türkiye’yi tecrit etmek isteyenlerin komploları yerle yeksan edildi. Abdülhamid Han sondaj gemimizle birlikte 4 sondaj, 2 de sismik araştırma gemimiz sayesinde Türkiye’nin Mavi Vatan'daki varlığı ve kararlılığı sergilendi, enerji alanında yeni bir vizyon haritası çizildi. Türk Konseyi 8'inci Devlet Başkanları Zirvesi'nde hayalini kurduğumuz Türk birliğine tarihi bir adım atıldı, Türk Devletleri Teşkilatı kuruldu. Türkiye komşularıyla dostluk çemberini genişletmeye başladı. Ermenistan, İsrail, Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan ile diyalog kanalları açıldı. Rusya ile Ukrayna arasında devam eden yıkıcı savaşın kalıcı çözüm ve barışla sonlanması maksadıyla samimi, çok boyutlu, dengeli ve herkesi imrendiren atılımlar yapıldı. Antalya ve İstanbul'da Rusya ve Ukrayna temsilcilerine kucak açılıp müzakere ve mütareke arayışlarına muazzam katkılar sağlandı. 'Tahıl koridoru' anlaşmasıyla merhamet ve vicdan diplomasisi kuvveden fiile geçti. Açlık çeken milyonların sesine kulak verildi."

- "Ayranımızı kabartmasınlar, sabrımızı zorlamasınlar"

Bahçeli, son günlerde tahıl koridoruyla ilgili gerek Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in yerinde uyarısı gerekse de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın haklı ifadelerinin mazlumlara kimlerin kol kanat gerdiğini, kimlerin de sadece kendi kursağını düşündüğünü ortaya koyduğunu söyledi.

Bazı Avrupa ülkelerinin tahıl yüklü gemilerin rotasını kendilerine çevirmelerinin aç gözlülük olduğunu belirten Bahçeli, "Bu gemilerin takip edilip hedef ülkelere ulaşmaları dünyanın bir numaralı gündemi olmalıdır. Türkiye açlıktan bir deri bir kemik kalmış gariplerin yanındadır. Türk milleti 'Komşusu açken tok yatan bizden değildir' buyruğunun izindedir. Dileğimiz Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın bir an evvel sona ermesidir. İnsanlığın barışa ve huzura ihtiyacı vardır. Ayrıca yerinden ve yurdundan edilmiş göçmenlerin çığlığı duyulmalıdır. Ülkemizde misafir bulunan Suriyeli sığınmacıların da güvenli, gönüllü ve onurlu geri dönüşleri kesinlikle sağlanmalı, Türkiye bu yükten artık kurtulmalıdır." ifadesini kullandı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Yunanistan hükümetine yönelik şunları kaydetti:

"Bu ülke yönetimi ayağımızın altında dolaşmaktan, damarımıza basmaktan vazgeçmelidir. Taciz ve tahriklerine derhâl son vermelidir. Dünyadan Türkiye'yi derhal kınamasını isteyen Yunanistan hükümetinin, aksi halde Avrupa'nın 'Ukrayna’nın ardından yeni bir savaş' riskiyle karşı karşıya kalacağını öne sürmesi ateşle oynamaktır. Üzerinde haksız ve hukuksuz şekilde oturduğu adalar helali hakkımızdır, ayranımızı kabartmasınlar, sabrımızı zorlamasınlar, denize dökülmeyi tekrar canları çekiyorsa sadece bize söylesinler. Ege'nin bir yakasından diğer yakasına ulaşmak bizim için çocuk oyuncağıdır."

Vaktin, hiçbir ayrım yapmadan bayrak, vatan ve millet ortak paydasında kucaklaşma vakti olduğunu anlatan Bahçeli, şunları söyledi:

"Bizim düşünce ve inanışımıza göre, Türkiye'de yaşayan 85 milyon vatandaşımız Cenabı Allah'ın kutsal bir emanetidir. Her yöremizi, bin yılın barışından ve kardeşliğinden doğmuş her insanımızı bağrımıza basıyoruz. Herkese elimizi uzatıyoruz ancak bölünme gayreti içerisinde olanları da affetmemizin mümkün olmadığını buradan ilan ediyoruz. Bilinmelidir ki bu vatan sokakta bulunmamıştır. Bu devlet icazetle kurulmamıştır. Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve Türk milli kimliği şehit kanlarıyla kazanılmıştır. Hiç kimse merak etmesin, enflasyon çıktığı gibi inecektir ama asıl fitne fücur enflasyonunun, tezvirat ve tefrika stokundaki artışın önüne geçmek, buna engel olmak da boynumuzun borcudur. Demokrasi, doğal farklılıklarımızı hukuk zemininde koruyan yegane rejimdir. Fakat demokrasi vatanın bölünmesinin ve milletin ayrışmasının gerekçesi olamayacak, zillet ittifakının elinde istismar edilmesine göz yumulmayacaktır. Çağrımız birliğe, dirliğe ve kardeşliğedir."

Bursa'nın kurtuluşunun 100'üncü yıl dönümü olduğunu hatırlatan Bahçeli, Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere Milli Mücadele kahramanlarını ve aziz şehitleri andı.

Daha sonra Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş tarafından Bahçeli'ye "Bursa kılıcı" hediye edildi.

Açık hava toplantısına, Bursa'nın yanı sıra çevre illerden de çok sayıda kişi katıldı.

(Bitti)

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Bahçeli: HDP´ye bakanlık vermek PKK´nın devlete tutunması demektir
YEREL HABERLER Bahçeli: HDP´ye bakanlık vermek PKK´nın devlete ...
MHP'nin Bursa mitingi
YEREL HABERLER MHP'nin Bursa mitingi
MHP'nin Bursa mitingi
YEREL HABERLER MHP'nin Bursa mitingi
Bahçeli: "Son 4 yılda parlamenter sistem olsaydı yıkılan hükümetler, erken seçimler, istikrarsızlık ve huzursuzluk öne çıkar, maalesef kaybolan yıllara yenileri ilave edilirdi."
YEREL HABERLER Bahçeli: "Son 4 yılda parlamenter sistem olsaydı ...
Bahçeli: "HDP'ye bakanlık vermek, teröristlerin tıpkı belediyeler gibi bakanlıklara yerleşmesi demektir. PKK'nın devlete tutunması, ihanetin ve melanetin konuşlanması demektir."
YEREL HABERLER Bahçeli: "HDP'ye bakanlık vermek, teröristlerin tıpkı ...
MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Zillet ittifakının cumhurbaşkanı adayını 6+1 formatlı masa değil, dış güçler belirleyecektir. Biden'dan onay almadan 'adayımız budur' diyemezler."
YEREL HABERLER MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Zillet ittifakının ...
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "(Yunanistan) Bu ülke yönetimi ayağımızın altında dolaşmaktan, damarımıza basmaktan vazgeçmelidir, taciz ve tahriklerine derhal son vermelidir."
YEREL HABERLER MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "(Yunanistan) Bu ...
Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi'nde 2 bin pul sergileniyor
YEREL HABERLER Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi'nde 2 bin pul ...
Bursa'nın kurtuluşunun 100'üncü yılı törenlerle kutlandı
YEREL HABERLER Bursa'nın kurtuluşunun 100'üncü yılı törenlerle ...
Bursa'da tarihi eser kaçakçısına suçüstü
YEREL HABERLER Bursa'da tarihi eser kaçakçısına suçüstü
Bursa'da tarihi eserleri satmaya çalışan şüpheli suçüstü yakalandı
YEREL HABERLER Bursa'da tarihi eserleri satmaya çalışan şüpheli ...
Engelli bir çocuğu arkadaşlarının yürütme mücadelesi filmle anlatılacak
YEREL HABERLER Engelli bir çocuğu arkadaşlarının yürütme mücadelesi ...
Tahliye edilen cinayet şüphelisi üvey anne, 375 gündür aranıyor
YEREL HABERLER Tahliye edilen cinayet şüphelisi üvey anne, 375 ...
Bursa'da sabah namazı buluşması etkinliği düzenlendi
YEREL HABERLER Bursa'da sabah namazı buluşması etkinliği düzenlendi
Bursa'da "Kurtuluşun 100. Yılı" etkinlikleri
YEREL HABERLER Bursa'da "Kurtuluşun 100. Yılı" etkinlikleri
Bursaspor - Batman Petrolspor (FOTOĞRAFLAR)
YEREL HABERLER Bursaspor - Batman Petrolspor (FOTOĞRAFLAR)
TSYD Bursa Voleybol Turnuvası'nda Develi Belediyespor birinci oldu
YEREL HABERLER TSYD Bursa Voleybol Turnuvası'nda Develi Belediyespor ...
TSYD Bursa Voleybol Turnuvası ikinci gün maçlarıyla devam etti
YEREL HABERLER TSYD Bursa Voleybol Turnuvası ikinci gün maçlarıyla ...
Yazlıktayken evine giren şüpheliyi çalınan telefonunu almak için buluşarak yakalattı
YEREL HABERLER Yazlıktayken evine giren şüpheliyi çalınan telefonunu ...
Bursa'da inşaat ustası tadilat için gittiği binada ölü bulundu
YEREL HABERLER Bursa'da inşaat ustası tadilat için gittiği binada ...
Kullandığı otomobilin camından fırlayan Edanur, gözyaşlarıyla defnedildi
YEREL HABERLER Kullandığı otomobilin camından fırlayan Edanur, ...
Komşulara 'Nakliyeciyiz' deyip 3 katlı evi 6 günde soydular
YEREL HABERLER Komşulara 'Nakliyeciyiz' deyip 3 katlı evi 6 günde ...
İnşaat işçisi, tadilat yaptığı apartmanda ölü bulundu
YEREL HABERLER İnşaat işçisi, tadilat yaptığı apartmanda ölü bulundu
Koza Han esnafı, İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in ziyaretini anılarda yaşatıyor
YEREL HABERLER Koza Han esnafı, İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.