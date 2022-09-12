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Bursa ve çevre illerde yeni eğitim öğretim yılı başladı

AA

Bursa ve çevre illerde yeni eğitim öğretim yılı başladı

BURSA (AA) - Bursa, Balıkesir, Bilecik, Yalova, Çanakkale ve Eskişehir'de yeni eğitim öğretim yılının başlaması dolayısıyla öğrenciler dersbaşı yaptı.

Bursa'da, bin 949 okulda 658 bin öğrenci ve 43 bin öğretmen 2022-2023 eğitim öğretim yılının başlamasının heyecanını yaşadı.

Merkez Nilüfer ilçesinde Şehit Sıtkı Şen İlkokulu'ndaki törende, İl Milli Eğitim Müdürü Serkan Gür, ilk ders zilini çaldı.

Bursa Valisi Yakup Canbolat da yayımlandığı mesajda, kalkınma ve gelişme yolunda, ülkelerin en büyük gücünün eğitimli, nitelikli ve çalışkan insan varlığı olduğunu kaydetti.

- Balıkesir

Balıkesir'de merkez Altıeylül ilçesindeki Burhan Erdayı İlkokulu'nda düzenlenen tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Törende, öğrenciler şiir okudu, halk oyunu ve piyano gösterileri sundu.

Balıkesir Valisi Hasan Şıldak ilk ders zilini çaldı.

Şıldak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tüm eğitim kadrosuna ve velilere eğitim öğretim döneminin başarı dolu geçmesi temennisinde bulundu.

Kentin güçlü bir eğitim kadrosuyla yeni döneme hazır olduğunu vurgulayan Şıldak, "183 bin öğrencimiz, 13 bin öğretmenimiz ve ilkokullara yeni başlayan 15 bine yakın öğrencimizle eğitim trafiğimiz başladı." dedi.

- Bilecik

Bilecik'te 36 bin 200 öğrenci, ilk ders zili öncesi velileriyle okullara geldi.

Vali Kemal Kızılkaya, Atatürk İlkokulu'nda düzenlenen törende, eğitim öğretim döneminin çocuklara ve ailelere hayırlar getirmesi temennisinde bulundu.

Çeşitli gösterilerin sunulduğu tören, 4. sınıf öğrencilerinin okula yeni başlayan 1. sınıf öğrencilerine hediyeler vermesiyle sona erdi.

- Yalova

Yalova'da 201 okul, 2 bin 485 derslik, yaklaşık 3 bin 500 öğretmen ve 50 bin öğrenci, 2022-2023 eğitim ve öğretim yılına düzenlenen törenle başladı.

15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk sunumunun ardından 19 Temmuz İlkokulu'nda düzenlenen törende, öğrenciler şiir okudu, halk oyunları gösterisi sundu.

Vali Muammer Erol ve protokol üyelerinin ilk ders zilini çalmasının ardından sınıflarına giren öğrenciler, dersbaşı yaptı.

- Çanakkale

Çanakkale'de de Kordon Boyu'ndaki Truva Atı önünde kortej düzenlendi.

Ardından Milli Eğitim Müdürü Ferhat Yılmaz tarafından Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'nı çelenk sunuldu.

Törene, Vali Yardımcısı Hakkı Uzun, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Çanakkale genelinde 82 bin 993 öğrenci dersbaşı yaptı.

- Eskişehir

Eskişehir'de Sultandere Yaşam Merkezi'nde düzenlenen törende Vali Erol Ayyıldız, kentin her alanında olduğu gibi eğitim alanındaki çalışmaların da hızla hayata geçmesi için tüm imkanları seferber ettiklerini belirtti.

AK Parti Eskişehir Milletvekili Nabi Avcı ise kentin yeni eğitim öğretim yılına, geçmiş yıllara göre çok daha iyi hazırlandığını, bunda da Milli Eğitim Bakanlığının uygulamaya koyduğu okul bazlı bütçe yönetimi sisteminin çok büyük payının bulunduğunu dile getirdi.

Bu yıl ilk defa uygulanmaya başlayan özellikle köy okullarında asgari 10 öğrenci şartının 5'e indirildiğini ifade eden Avcı, şunları kaydetti:

"Böylece Eskişehir'de 12 köy okulumuz da eğitim öğretime açılmış oldu. Eğitimcilerin çok iyi bildiği bir gerçek, en iyi okul eve en yakın olan okuldur. Dolayısıyla, Milli Eğitim Bakanlığının bu kararı ve uygulaması inşallah eğitimin kalitesini de doğrudan etkileyecek. Türkiye'de eğitim alanında da çok ciddi bir sessiz devrim yaşanıyor. Derslik sayılarımız birkaç kat arttı. Öğretmen başına düşen öğrenci ortalaması 60'lardan, 20 yıl öncesine göre 70'lerden 23 düzeyine indirildi. Öğretmenlerimizin özlük şartlarında olumlu, ciddi düzenlemeler yapıldı."

İl Milli Eğitim Müdürü Pervin Töre de Eskişehir'de 504 okulda 145 bin 98 öğrenci ve 11 bin 865 öğretmen ile eğitim öğretim dönemine başladıklarını aktardı.

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