Bursa'da minibüsün çarptığı motosikletin sürücüsü ağır yaralandı

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BURSA (AA) - Bursa'nın Orhangazi ilçesinde minibüsün çarptığı motosikletin sürücüsü ağır yaralandı.

Hürriyet Mahallesi Şevket Durmuş Caddesi'nde F.V. idaresindeki 16 APU 271 plakalı minibüs, dönüş yaptığı sırada karşı yönden gelen K.A. (16) yönetimindeki 16 ATV 152 plakalı motosiklete çarptı.

Kazada ağır yaralanan K.A, Orhangazi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza yerinden ayrılan F.V'nin Orhangazi Emniyet Müdürlüğü’ne teslim olduğu öğrenildi.

Hastanedeki tedavisi süren K.A'nın hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.



























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