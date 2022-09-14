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BURSA (AA) - Bursa'nın İznik ilçesine gelen ziyaretçi gruplarına yönelik sürpriz karşılama etkinliği düzenlenmeye başlandı.

Roma, Bizans, Selçuklu ve Osmanlı medeniyetlerine ev sahipliği yapan ilçe, yılın her döneminde yerli ve yabancı turistleri ağırlıyor.

İznik surlarının restore edilen Lefke Kapı bölgesinde ilçede faaliyet gösteren bir seyahat acentesinin organize ettiği ilk karşılama töreninde, mehter takımı tarafından gösteri sunuldu.

Seyahat acentesinin Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Yağcıoğlu, gazetecilere, İznik'in tarihi ve nadide bir şehir olduğunu söyledi.

İlçenin değerinin farkında olduklarını belirten Yağcıoğlu, "İznik turlarına ağırlık veriyoruz. Bu turların İznik esnafına da büyük faydası oluyor. Umarım devamı gelir." dedi.

Zonguldak'tan gelen ziyaretçilerden Nihat Arslan ise tarihi ve kültürel bir gezi olması amacıyla İznik'i tercih ettiklerini dile getirerek, "Tarihimizi yerinde görmek istedik. Burada olmaktan çok mutluyuz." diye konuştu.

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