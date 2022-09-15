Gemlik'te inşatlardan hırsızlık yaptıkları iddia edilen 2 şüpheli yakalandı

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BURSA (AA) - Bursa'nın Gemlik ilçesinde bazı inşaatlardan hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 2 zanlı gözaltına alındı.



Gemlik Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, 5 inşaatta meydana gelen hırsızlık olaylarına ilişkin çalışma başlatıldı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kimlikleri belirlenen 2 şüphelinin Osmaniye Mahallesi'nde bir evde saklandıklarını belirledi.



Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye getirildi.

Çalıntı kablolar ve diğer inşaat malzemeleri ise sahiplerine teslim edildi.

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