Azerbaycanlı besteci Amirov doğumunun 100'üncü yılında 23. TÜRKSOY Opera Günlerinde anıldı

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BURSA (AA) - 2022 Türk Dünyası Kültür Başkenti Bursa'da, her yıl düzenlenen TÜRKSOY Opera Günleri etkinliğinin 23'üncüsü, Azerbaycanlı besteci Fikret Amirov'a ithaf edildi.



Bursa’nın Türk Dünyası Kültür Başkenti seçilmesi nedeniyle bu temaya uygun etkinlikler gerçekleştiren Bursa Büyükşehir Belediyesi, 23. TÜRKSOY Opera Günleri’ne Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde ev sahipliği yaptı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, TÜRKSOY ve Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü’nün işbirliğinde her yıl düzenlenen TÜRKSOY Opera Günleri etkinliğinin 23’üncüsü, Azerbaycanlı besteci Fikret Amirov'un doğumunun 100'üncü yılına ithafen düzenlendi. TÜRKSOY Daimi Konseyi 2022 yılını Fikret Amirov'u anma yılı olarak ilan etmişti.

Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü’ne bağlı Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası eşliğinde düzenlenen opera dinletisindeki eserler izleyenler tarafından beğeniyle takip edildi.

Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY) Genel Sekreter Yardımcısı Bilal Çakıcı, konserde yaptığı konuşmada opera etkinlikleri teşkilat adına geleneksel hale getirdiklerini söyledi.

Fikret Amirov'un müzik anlayışına çok saygı duyduğunu ifade eden Çakıcı, "Bu etkinliğimiz bugün burada başlayacak pazar günü İzmir'de devam edecek. Sonrasında da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde devam edecek ve sonlanacak." dedi.

Türkiye Cumhuriyeti’ni temsilen İzmir Devlet Opera ve Balesi sanatçılarından Damla Burcu Kılıç Sayın operada sahneye çıktı.

Konserde ayrıca, Türkiye’nin yanı sıra Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, KKTC ve Kuzey Makedonya’dan da sanatçılar sahneye çıktı. Türk dünyası ülkelerinden gelen opera sanatçıları, Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası eşliğinde dünya klasikleri ile ülkelerinin ulusal opera aryalarından örnekler sundu.









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