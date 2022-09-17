İznik'teki evinde kenevir yetiştirdiği iddia edilen şüpheli yakalandı

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BURSA (AA) - Bursa'nın İznik ilçesinde evinde kenevir yetiştirdiği öne sürülen şüpheli gözaltına alındı.



Bursa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kaynarca Mahallesi'nde T.G'nin (48) yetiştirdiği kenevirleri kurutarak sattığı bilgisine ulaştı.

Teknik ve fiziki takibin ardından yapılan operasyonda T.G. yakalandı.



Zanlının evinde yapılan aramalarda boyları 50 santimetre ila 2,5 metre arasında değişen 81 kök kenevir, 1905 gram kurutulmaya bırakılmış esrar, ruhsatsız av tüfeği, kurusıkı tabanca ve 5 fişek ele geçirildi.

Gözaltına alınarak İl Jandarma Komutanlığına götürülen şüphelinin işlemleri sürüyor.



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