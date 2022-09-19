Bursa'da bariyerlere çarpıp ağaçları deviren aracın sürücüsü yaralandı

TOKİ başvuru şartları, tarihleri ve ücreti belli oldu!

En güzel aşk sözleri ve mesajları

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

BURSA (AA) - Bursa'da aracıyla bariyerlere, ardından ağaçlara çarpan sürücü ağır yaralandı.

Merkez Nilüfer ilçesi Ertuğrulgazi Mahallesi'nde Sercan Yaşar idaresindeki 16 R 6573 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle yol kenarındaki bariyerlere, sonra da ağaçlara çarptı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından yaralı sürücü Yaşar, Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralının durumunun ağır olduğu öğrenildi.



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.