Bursa-Ankara kara yolunda devrilen tırın sürücüsü yaralandı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bursa-Ankara kara yolunda devrilen tırın sürücüsü yaralandı

AA

Bursa-Ankara kara yolunda devrilen tırın sürücüsü yaralandı

BURSA (AA) - Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.

Bursa-Ankara kara yolunda seyreden İlhami Sarpkaya idaresindeki 66 AAE 629 plakalı meyve suyu yüklü tır, Mezit 1 mevkisinde kontrolden çıkarak devrildi.

Tır sürücüsünün yaralandığı kaza yerine 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

İnegöl Devlet Hastanesine kaldırılan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazaya karışan aracın kaldırılması için çalışma başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Orhangazi'de çarpışan motosiklet ve bisikletteki 3 lise öğrencisi yaralandı
YEREL HABERLER Orhangazi'de çarpışan motosiklet ve bisikletteki 3 ...
Ebru'yu öldüren eşine ağırlaştırılmış müebbet hapis
YEREL HABERLER Ebru'yu öldüren eşine ağırlaştırılmış müebbet hapis
Bursa'da karısını öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası
YEREL HABERLER Bursa'da karısını öldüren sanığa ağırlaştırılmış ...
Süleyman Çelebi vefatının 600. yılında anıldı
YEREL HABERLER Süleyman Çelebi vefatının 600. yılında anıldı
İnegöl’de drone ile trafik denetimi yapıldı
YEREL HABERLER İnegöl’de drone ile trafik denetimi yapıldı
Bursa'da uyuşturucu operasyonunda 132 şüpheli yakalandı
YEREL HABERLER Bursa'da uyuşturucu operasyonunda 132 şüpheli ...
Rakip takıma yedek formalarını verip maça çıkmalarını sağladılar
YEREL HABERLER Rakip takıma yedek formalarını verip maça çıkmalarını ...
İçişleri Bakanı Soylu, Bursa'daki uyuşturucu operasyonunun detaylarını anlattı:
YEREL HABERLER İçişleri Bakanı Soylu, Bursa'daki uyuşturucu ...
Bursa Uludağ Üniversitesinde yüzlerce hekim adayı için beyaz önlük giyme merasimi düzenlendi
YEREL HABERLER Bursa Uludağ Üniversitesinde yüzlerce hekim adayı ...
Bakan Soylu, Bursa'daki narkotik operasyonunu takip etti: 132 gözaltı
YEREL HABERLER Bakan Soylu, Bursa'daki narkotik operasyonunu takip ...
Büyükşehir Belediye Başkanı Aktaş, Mudanya'daki dere temizliği çalışmalarını inceledi
YEREL HABERLER Büyükşehir Belediye Başkanı Aktaş, Mudanya'daki dere ...
Şarampole yuvarlanan kamyonette sıkışan sürücüyü, yangına giden itfaiyeciler kurtardı
YEREL HABERLER Şarampole yuvarlanan kamyonette sıkışan sürücüyü, ...
Zeki Müren vefatının 26'ncı yıldönümünde Bursa'da anıldı
YEREL HABERLER Zeki Müren vefatının 26'ncı yıldönümünde Bursa'da ...
Bursa'da orman yangını; 1 saatte kontrol altına alındı
YEREL HABERLER Bursa'da orman yangını; 1 saatte kontrol altına ...
Aniden hareket eden TIR'ın altında kalıp, öldü (2)
YEREL HABERLER Aniden hareket eden TIR'ın altında kalıp, öldü (2)
GÜNCELLEME - Bursa'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı
YEREL HABERLER GÜNCELLEME - Bursa'da çıkan orman yangını kontrol ...
Bursa'da çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor
YEREL HABERLER Bursa'da çıkan orman yangınına havadan ve karadan ...
Aniden hareket eden TIR'ın altında kalıp, öldü
YEREL HABERLER Aniden hareket eden TIR'ın altında kalıp, öldü
Bursa'da tırın çarptığı seyyar satıcı hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Bursa'da tırın çarptığı seyyar satıcı hayatını ...
2 motosikletin çarpıştığı kazada sürücüler yaralandı; o anlar kamerada
YEREL HABERLER 2 motosikletin çarpıştığı kazada sürücüler yaralandı; ...
Bursa'da çaldığı motosiklet ile yakalanan kişi tutuklandı
YEREL HABERLER Bursa'da çaldığı motosiklet ile yakalanan kişi ...
Eski Bursa Valisi Harput ve 36 sanığın yeniden yargılandığı dava sürüyor
YEREL HABERLER Eski Bursa Valisi Harput ve 36 sanığın yeniden ...
SMA'lı Eda'ya Dubai'de 1,8 milyon dolarlık gen tedavisi uygulandı
YEREL HABERLER SMA'lı Eda'ya Dubai'de 1,8 milyon dolarlık gen ...
Hafif ticari araç ağaçlara çarptı, sürücü ağır yaralandı
YEREL HABERLER Hafif ticari araç ağaçlara çarptı, sürücü ağır ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.