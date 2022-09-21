Basketbol: Frutti Extra Cup

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

BURSA (AA) - Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Frutti Extra Bursaspor'un ev sahipliğinde düzenlenen turnuvanın üçüncü maçında Büyükçekmece Basketbol, Darüşşafaka'yı 75-72 mağlup etti.

Büyükçekmece Basketbol ile Darüşşafaka, Barış Spor Salonu'nda karşılaştı.

Karşılaşmanın ilk çeyreğini Darüşşafaka 23-20 önde bitirse de ikinci çeyrekte daha iyi oyun sergileyen Büyükçekmece Basketbol, soyunma odasına 43-37 üstün gitti.

İki takımın da sayı bulmakta zorlandığı üçüncü çeyrekte Büyükçekmece Basketbol skor avantajını korudu ve final periyoduna 56-50 önde girdi.

Son çeyrekte iyi oyunu sürdüren Büyükçekmece Basketbol, parkeden 75-72 galip ayrıldı.

Günün son maçında ev sahibi Frutti Extra Bursaspor ile Manisa Büyükşehir Belediyespor karşılaşacak.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.