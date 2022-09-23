Bursa'da 5 bin üniversiteliye verilecek BURSKOOP bursları için başvurular başladı

BURSA (AA) - Bursa Büyükşehir Belediyesinin geçen dönem üniversite öğrencilerine Bursa Kalkınma ve Eğitim Kooperatifi (BURSKOOP) aracılığıyla verdiği burslar için yeni dönem başvuruları kabul ediliyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, BURSKOOP'u kuran Bursa Büyükşehir Belediyesi, geçen eğitim öğretim yılında 3 bin öğrenciye aylık 500'er lira burs vermişti.

Gelen yoğun talep üzerine burs imkanından yararlanacak üniversiteli sayısı bu yıl 5 bine çıkartılarak, burs başvuruları başlatıldı.

Büyükşehir Belediyesinin sunduğu imkandan yararlanmak isteyen üniversiteli gençler, başvurularını 14 Ekim tarihine kadar "burs.bbbgenclikkulubu.com" adresinden yapabilecek.

Başvuruları onaylanan öğrenciler, BURSKOOP’tan 8 ay boyunca aylık 500'er lira burs alacak.

- Lise öğrencilerinin başvuruları 7 Ekim'de başlayacak

Bursa Büyükşehir Belediyesi, burs desteğini meslek liselileri de kapsayacak şekilde genişletti. Özellikle sanayi kenti Bursa’nın ara kademe eleman ihtiyacını karşılamak için meslek liselerini teşvik etmek amacıyla, bu yıl 5 bin meslek lisesi öğrencisine de aylık 300’er lira burs ödenecek.

Burs desteğinden; meslek liselerinin elektrik-elektronik, makine ve tasarım, bilişim, yiyecek içecek hizmetleri, metal, motorlu taşıtlar, moda tasarım, endüstriyel otomasyon, mobilya ve iç mekan tasarımı, tekstil, konaklama ve seyahat hizmetleri, gıda, matbaa, plastik, tarım, metalürji, raylı sistemler, gemi yapımı, biyomedital cihaz, grafik ve fotoğraf, hayvan yetiştiriciliği ve sağlığı, inşaat, kimya, laboratuvar hizmetleri, tesisat ve iklimlendirme, uçak bakımı, yenilenebilir enerji ile hasta ve yaşlı hizmetleri bölümlerini tercih eden öğrenciler yararlanabilecek.

Meslek liselilerin burs başvuruları da 7-16 Ekim'de "burs.bbbgenclikkulubu.com" adresinden yapılacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Türkiye’nin en önemli zenginliğinin genç nüfus olduğunu, gençlere yapılan yatırımın ülkenin geleceğine yapıldığını vurguladı.

Geçen dönem başlattıkları burs desteğiyle üniversiteli gençler ile ailelerine bir nebze de olsa katkı sağlamayı hedeflediklerini belirten Aktaş, "Gençlerimiz ve ailelerinden çok olumlu geri dönüşler aldık. Talebin de yoğun olduğunu görünce 3 bin olan sayıyı 5 bine çıkardık. Yine bu yıl, meslek lisesini tercih eden öğrencilerimizi burs kapsamına dahil ettik. Yeni neslin daha donanımlı ve birikimli olarak yetişmesi için gerekli her türlü desteği sağlıyoruz. Bu eğitim döneminin de öğrencilerimiz için başarılarla dolu geçmesini diliyorum." ifadelerini kullandı.

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