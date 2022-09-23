Bursa Gastronomi Festivali'nde "En uzun börek yeme yarışması" düzenlendi

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

BURSA (AA) - Bursa'da Gastronomi Festivali kapsamında "En uzun börek yeme yarışması" yapıldı.

Bursa Büyükşehir Belediyesince Merinos Parkı'nda gerçekleştirilen festivalde, börek yeme yarışması için özel alan oluşturuldu.

100 kişinin katıldığı yarışmada renkli görüntüler yaşandı. Yarışmacılar, en fazla böreği yemek için kıyasıya mücadele etti.

Yaklaşık 15 dakika süren yarışmayı 16 metre uzunluğunda kol böreği yiyen Erdem Salman kazandı. Yarışmanın ikincisi Engin İnsel 15 metre, üçüncü Gonca Alper ise 11 metre uzunluğunda börek yedi.

Erdem Salman, gazetecilere, daha önce de börek yeme yarışmasına katıldığını söyledi.

O yarışmada 15 metre 40 santimetre olan rekorunu bu kez 16 metreye taşıdığını anlatan Salman, "Dünden beri sadece su içtim ve yoğurt yedim. Kendi rekorumu kırdım. Börekleri hazırlayan Hasan ustaya teşekkür ederim. Yemek, benim sanatım." dedi.

Beden eğitimi öğretmeni Gonca Alper ise tesadüfen katıldığı yarışmada derece elde ettiği için mutlu olduğunu belirtti.

Yarışma birincisine 5 bin, ikincisine 3 bin, üçüncüsüne ise 1000 lira ödül verildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.