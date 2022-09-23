Bursa Gastronomi Festivali'nde "Baklava Yeme Yarışması" düzenlendi

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BURSA (AA) - Bursa Gastronomi Festivali kapsamında "Baklava Yeme Yarışması" yapıldı.

Bursa Büyükşehir Belediyesince Merinos Parkı'nda gerçekleştirilen festivalde, yarışma için oluşturulan alanda 16 yarışmacı mücadele etti.

Yarışmacılar, 3 dakikalık süre içinde önlerine konulan yaklaşık 1 kilogramlık cevizli baklavayı bitirmeye çalıştı.

Kıyasıya geçen yarışmada 3 dakikada en fazla baklavayı yiyen Ömer Kadak birinci, Muhammet Kılıç ikinci, Musab Abdullah Adalan ile Halil İbrahim Çetinkaya ise üçüncülüğü paylaştı.

Yarışmanın ardından konuşan Ömer Kadak, baklavayı çok sevdiğini belirterek "Hızlı yemekten baklavanın tadını alamadım ama biliyorum ki çok güzel. Yarışmada emeği geçenleri kutluyorum." dedi.

Yarışmanın birincisine televizyon, ikincisine telefon, üçüncülere ise akıllı saat hediye edildi.

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