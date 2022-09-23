Basketbol: Frutti Extra Cup

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BURSA (AA) - Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Frutti Extra Bursaspor, ev sahibi olduğu Frutti Extra Cup Turnuvası'nın yarı finalinde Büyükçekmece Basketbol'u 83-73 mağlup etti.

Büyükçekmece Basketbol ile Frutti Extra Bursaspor, Barış Spor Salonu'nda karşılaştı.

Karşılaşmanın ilk çeyreğinde özellikle dış şutlarla etkili olan Frutti Extra Bursaspor, periyodu 29-23 üstün kapattı. İkinci çeyrekte baskılı oyunu devam ettiren Bursa ekibi, soyunma odasına 54-43 önde gitti.

İki takımın da skor üretmekte sıkıntı yaşadığı çeyrekte farkı korumayı başaran Frutti Extra Bursaspor, final çeyreğine 63-56 skor avantajıyla girdi.

Son çeyrekte iyi oyunu sürdüren yeşil-beyazlılar, parkeden 83-73 galip ayrıldı.

Turnuvanın finalinde yarın saat 20.00'da Frutti Extra Bursaspor ile Galatasaray Nef karşı karşıya gelecek.

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