İnegöl Hasanpaşa Mahallesi'ndeki camisiz minare dikkati çekiyor

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BURSA (AA) - Bursa’nın İnegöl ilçesine bağlı kırsal Hasanpaşa Mahallesi’nde yıkılan camiden kalan 200 yıllık minare görenlerin dikkatini çekiyor.

Mahallede imece usulü ile yapılan köy camisi 2016 yılında dayanıksızlık nedeniyle yıkıldı. Yerine cami yapılmasına rağmen vatandaşlar tarafından minare yerinde bırakıldı.

Camisi olmayan minare, mahalleye gelen ziyaretçilerden ilgi görüyor.

Hasanpaşa Mahallesi Muhtarı Suat Karakaya, yaptığı açıklamada, minarenin mahallenin sembolü haline geldiğini belirterek, "Herkes gelip fotoğraf çekiyor. Dursun bakalım nereye kadar duracak. 200 yıllık bir minare." dedi.

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