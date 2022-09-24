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Bursa'da apartmanın çatı katında çıkan yangın söndürüldü

AA

Bursa'da apartmanın çatı katında çıkan yangın söndürüldü

BURSA (AA) - Bursa'nın Osmangazi ilçesinde apartmanın çatı katında çıkan yangın hasara yol açtı.

Çelebi Mehmet Bulvarı ile 2. Kanal Caddesi kesişimindeki 6 katlı apartmanın çatı katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Alevleri görenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede büyüyen yangına itfaiye ekipleri müdahale etti. Polis ekipleri de çevre güvenliğini aldı.

Alevler, ​​5 itfaiye aracı ve 15 itfaiye erinin müdahalesiyle söndürülerek soğutma çalışması yapıldı.

Çatı katındaki dairede büyük hasara yol açan yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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