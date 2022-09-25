Bursa'da bıçaklı kavga güvenlik kamerasına yansıdı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bursa'da bıçaklı kavga güvenlik kamerasına yansıdı

AA

Bursa'da bıçaklı kavga güvenlik kamerasına yansıdı

BURSA (AA) - Bursa'nın Osmangazi ilçesindeki bıçaklı kavga, güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Alınan bilgiye göre, Vatan Caddesi 4. Gül Sokak'ta gençler arasında bıçaklı kavga çıktı.

Kavgada, bir kişi ağır yaralandı. Şüpheliler kaçarken yaralı, olay yerine çağrılan 112 Acil Sağlık ekibince hastaneye kaldırıldı.

Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı. Yaralının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Kavga anı, bölgedeki bir güvenlik kamerasına yansıdı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Bursa'dan Pakistan'a insani yardım malzemesi gönderildi
YEREL HABERLER Bursa'dan Pakistan'a insani yardım malzemesi ...
Bursa'da bir binanın yangın merdiveninden düşen kişi öldü
YEREL HABERLER Bursa'da bir binanın yangın merdiveninden düşen kişi ...
6'ncı kattaki havalandırma penceresinden düşen Gökhan, öldü
YEREL HABERLER 6'ncı kattaki havalandırma penceresinden düşen ...
Demokrat Parti Genel Başkanı Uysal, Bursa'da partisinin ilçe kongresinde konuştu:
YEREL HABERLER Demokrat Parti Genel Başkanı Uysal, Bursa'da ...
Kameraların görüntülediği trafodan kablo hırsızlığı şüphelileri yakalandı
YEREL HABERLER Kameraların görüntülediği trafodan kablo hırsızlığı ...
Bursa'da trafodan hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 4 şüpheli yakalandı
YEREL HABERLER Bursa'da trafodan hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 4 ...
"Osmanlı payitahtı" 4. Dünya Göçebe Oyunları'nda binlerce misafiri ağırlayacak
YEREL HABERLER "Osmanlı payitahtı" 4. Dünya Göçebe Oyunları'nda ...
Mevsimlik işçi çocuklarının okuma azmi 
YEREL HABERLER Mevsimlik işçi çocuklarının okuma azmi 
Galatasaray Nef - Frutti Extra Bursaspor: 64-74
YEREL HABERLER Galatasaray Nef - Frutti Extra Bursaspor: 64-74
Yakınındaki alt geçidi kullanmadı, canından oldu
YEREL HABERLER Yakınındaki alt geçidi kullanmadı, canından oldu
Bursa'da cipin çarptığı yaya öldü
YEREL HABERLER Bursa'da cipin çarptığı yaya öldü
Bursa Gastronomi Festivali'nde şarkıcı Buray sahne aldı
YEREL HABERLER Bursa Gastronomi Festivali'nde şarkıcı Buray sahne ...
Frutti Extra Cup'ın şampiyonu Frutti Extra Bursaspor oldu
YEREL HABERLER Frutti Extra Cup'ın şampiyonu Frutti Extra Bursaspor ...
İnegölspor - Isparta 32 Spor: 2-0
YEREL HABERLER İnegölspor - Isparta 32 Spor: 2-0
AK Parti'den Yıldırım'da "Şahlanışın Sembolü 2023-Bu Hikayenin Kahramanı Sensin" programı
YEREL HABERLER AK Parti'den Yıldırım'da "Şahlanışın Sembolü 2023-Bu ...
Bursa Gastronomi Festivali'ndeki yarışmayı 11 "tahanlı pide" yiyerek kazandı
YEREL HABERLER Bursa Gastronomi Festivali'ndeki yarışmayı 11 ...
Bursa'da piyasa değeri 7 milyon TL olan kaçak sigara ele geçirildi
YEREL HABERLER Bursa'da piyasa değeri 7 milyon TL olan kaçak sigara ...
Bursa'da 9 milyon 450 bin makaron ele geçirildi
YEREL HABERLER Bursa'da 9 milyon 450 bin makaron ele geçirildi
Bursa´da, 6 katlı binanın çatı katında yangın
YEREL HABERLER Bursa´da, 6 katlı binanın çatı katında yangın
Bursa'da apartmanın çatı katında çıkan yangın söndürüldü
YEREL HABERLER Bursa'da apartmanın çatı katında çıkan yangın ...
Zeki Müren, ölümünün 26'ncı yıl dönümünde kabri başında anıldı
YEREL HABERLER Zeki Müren, ölümünün 26'ncı yıl dönümünde kabri ...
Zeki Müren vefatının 26'ncı yılında mezarı başında anıldı
YEREL HABERLER Zeki Müren vefatının 26'ncı yılında mezarı başında ...
İnegöl Hasanpaşa Mahallesi'ndeki camisiz minare dikkati çekiyor
YEREL HABERLER İnegöl Hasanpaşa Mahallesi'ndeki camisiz minare ...
Göz tansiyonu cerrahisinin etkisini artıran teknikle 100 hastayı sağlığına kavuşturdular
YEREL HABERLER Göz tansiyonu cerrahisinin etkisini artıran teknikle ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.