Bursalı tasarım firması İNOVALİG'de ilk 5'e kaldı

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BURSA (AA) - Bursa'da faaliyet gösteren teknoloji ve tasarım firması Mubitek, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından gerçekleştirilen inovasyon yarışması İNOVALİG'de "İnovasyon Organizasyonu ve Kültürü-KOBİ" kategorisinde bin 507 firma arasından ilk 5'e kaldı.

Firmadan yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin en inovatif şirketlerinin belirlendiği ve TİM tarafından organize edilen İNOVALİG'e katılım her geçen yıl artıyor.



Pandemi nedeniyle ertelenen İNOVALİG 2020'ye 62 ilden 1507 firma katıldı. Mubitek, İNOVALİG 2020 "İnovasyon Organizasyonu ve Kültürü-KOBİ" kategorisinde ilk 5'e kaldı.



Açıklamada görüşlerine yer verilen Mubitek Genel Müdür Yardımcısı Dr. Gül Çiçek Zengin Bintaş, kendi sektörlerinde sergiledikleri inovasyon çalışmalarıyla bir başarı hikayesi yazdıklarını ifade etti.



Firmalarının yaklaşık 20 yıllık tecrübeyle kalıp tasarımı ve üretimi, ürün tasarımı ve tasarım program yazılımları konularında faaliyet gösterdiğini belirten Bintaş, "Geliştirdiğimiz yenilikçi teknolojiler ve inovatif çözümlerle sektöre yön veren şirketler arasında olmayı başardık. Geçen yıl düzenlenen İNOVALİG 2019'da Türkiye ikincisi olarak bu alandaki başarımızı ortaya koymuştuk. Pandemi nedeniyle ertelenen İNOVALİG 2020 bu sene düzenleniyor. Mubitek olarak bu yıl da kendimizi bir adım öteye taşıyarak geliştirdiğimiz çalışmalarımızla katıldığımız İNOVALİG 2020'de ilk 5'te yerimizi aldık. İlk 3 için ekim ayında jüri karşısına çıkmaya hazırlanıyoruz. Gözümüz şampiyonlukta." açıklamasında bulundu.



Bintaş, bugüne kadar 11 Ar-Ge projesini başarıyla sonuçlandırarak, tasarımda inovasyona verdikleri önemi ortaya koyduklarını vurgulayarak, "Ülkemizin 2023 stratejileri çerçevesinde, metal işleme sektörünün çağdaş, çevreye duyarlı, uluslararası rekabet gücüne sahip, teknolojiye paralel olarak sürekli gelişen ve sektörünün Endüstri 4.0'a uygun bir altyapıya kavuşması için Ar-Ge, inovasyon çalışmalarına 2022 yılında da devam ederek yarattığımız katma değeri artırmaya odaklıyız." ifadelerini kullandı.

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